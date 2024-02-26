周行一／AI對一般人的威脅與機會

周行一 人工智能（AI）這一、兩年風起雲湧，有些人認為影響將比電腦與網際網路的發明更為強大，巨量資料加上極速運算給人類許多想像的空間，AI可以幫我們找到複雜系統中的邏輯與法則，偵測到人類以前無法想像的細微問題，極快速地連結不同載具與硬體，甚至有的看法是AI將能取代人類。

AI能夠取代人類的機會不大，因為上帝創造的「人類系統」超級精巧與複雜，不僅身體與器官難以複製，身體各部分與器官之間的協調與控制更非常難完全理解，何況人類還有理性與感性交互作用產生的行為，因為人不是神，所以人不可能完全理解神的創造。儘管科學進步神速，人類對自己的理解僅是滄海一粟，如果無法完全了解人類，要以人工材料及軟體製造取代人的「AI人」是不太可能的。

可是基於歷史上科技發展對人類影響的軌跡，我們可以判斷AI將對人類有巨大的影響。看到AI的應用潛能，懂得開發與落實這些潛能的人將是AI的受惠者；不了解AI的用處，或者即使知道AI的潛能，但是無法有效應用AI的人將是AI的受害者。九○年代電腦開始大量普及，美國高所得者的所得成長幅度遠大於低所得者，財富分配更為不平均，廿％所得最高的美國人過去卅年，擁有的財富從占社會總財富的六十一％升到了七十一％，主要原因是一般勞工對社會產出的貢獻，相對於資本、技術、管理能力的投入，對生產力的影響愈來愈小。

資本家、科學家與工程師、高階管理者懂得運用新資訊科技於研發、生產、管理方面，造成生產力的增加，由於這種生產力增加與勞工的工作技能相關性低，結果是勞工的所得成長率低於生產力的成長率，而且這種情形隨科技發展而惡化。社會上愈來愈少的人具備有效應用新科技的能力，相對的，愈來愈多的人的工作技能愈普通化，使得貧富差距擴大，而政府並無有效辦法解決這種問題，只能望貧富差距擴大而興嘆。

一般勞工的工作能力無法提升與教育有關，也與社會氛圍有關。以台灣的教育為例，企業界對找不到適當人才怨聲載道，大學教授對高中生念大學的準備不夠非常擔憂；另一方面，雖然台灣社會的生活水準與先進歐美國家比尚有差距，但是大家有小確幸，覺得生活不錯，普遍希望工作時間能減少，而工作與社會福利增加，憂患意識不足使得一般人對增進工作技能的投入不夠。

AI將造成貧富差距更大，社會階級化與相對剝奪感更為嚴重，一般人必須意識到這個趨勢，如果想躋身於受惠於AI的人，必須努力學習如何在新的AI科技環境中脫穎而出，完全靠學校教育將無法如願，必須槓桿全球的學習資源才行。政府必須大幅改善教育內涵，不僅能幫助學生準備未來世界所需的能力，還要鼓勵與促使學生努力學習。只有大多數民眾能隨著科技一起進步不掉隊，國家社會才可能安定發展。（作者為行珩全人均衡系統創辦人）