薛承泰／從「學老」中建立幸福感

薛承泰 台灣人民的平均壽命在二○二○年達到八十一點三歲的高峰，之後兩年受疫情影響而下滑，至今仍有八十歲的水準，只要未來沒嚴重疫情，壽命仍會繼續延伸。然而所謂的「平均壽命」並非是每年死亡人口的平均年齡，而是當前新生人口預計能存活的歲數，正式名稱為「零歲平均餘命」。

上個世紀初台灣平均壽命約為全球的平均，但這一百年來足足成長四十四歲，比全球平均成長多出十歲。前期是因為飲水與環境衛生的改善，終絕了許多的傳染疾病，後期有安定的經濟與社會發展以及國民教育水平的提升，近卅年來更有了CP值超高的全民健保與優越的醫療科技，更為國人添了不少壽命。如果台灣人未來不須上戰場，要活到百歲並非不可能！

可是，當人們處於老年的時間拉長了，整體老人占比也不斷提升，雖是社會進步的結果，安養與照顧的需求卻不斷擴大；尤其台灣快速少子化，家庭逐漸縮小，當多數的家庭難以長期承擔長輩的照顧責任時，政府又如何能解決呢？更具體一點說，長期照顧所需經費日益龐大，照顧人力卻逐年減少，這不只是台灣，也是全球的挑戰。

若以每卅年為一個世代，那麼七十至七十九歲長者主要由四十至四十九歲世代來支持，目前在台灣兩者人口數為二○四萬與三八八萬，兩者之比為一比一點八，儘管一位長者仍有一點八位支持者，長照的壓力卻已呈現疲態；卅年後這兩個世代人口數可能為三百萬與二百萬，亦即，一個人要支持一點五位長者，當前照顧體系如何能維繫？

幸好科技發展迅速，如今具備人工智慧的機器人問世了，餐飲、觀光、大眾運輸、家庭服務的運用日趨成熟。然而，機器人做為人們的生活幫手，前提是具財力且能運用操作機器者，才會有所幫助；因此，安養與照顧未來走向極可能朝向機構化與產業化，由少數人操作智能設備來照顧一群老人。屆時有許多長者是獨老，別無選擇，即使有兒女，鑑於沒有能力或沒有意願照顧年邁父母的事實，許多老人將被迫離開自己的家。

接下來要問的是，這樣的安養照顧對老人來說，幸福嗎？最近台北大學高齡中心正推廣「學老」的概念，這對於步入六十歲的人來說，須當真來思考！老化本就是人的一生，也是無法逃避的進行式，而我們的退休制度也已明示：時間到了，該轉換或下跑道了！可是，人們總是要經歷一場大病或是狠狠跌了一跤後，才認知到自己的「老」！

學老不只是學習認知自己的老化，也須承認自己已不是過去的自己，才能夠跳脫出過去經驗框架來規畫未來；儘管沒人知道這個未來會有多久，但起碼能務實地連結當下與未來。基於此，退休後的新生活型態將逐步成形，掌握新的生活步調，若能培養新的興趣並妥善理財，說不定還能再創人生新猷！

再者，學老還可以從他人經驗或專家建議來面對老化的各種問題，尤其是飲食與健康方面，相關資訊汗牛充棟，學習分辨並選擇合適者。乃因老人的幸福感，大多來自於飲食中的享受，而幸福感要持久唯有仰賴健康！不幸地，在成為老人後，老伴的失去往往也帶走了幸福，如何學習繼續獨活下去，除了需要老朋友，參與社區活動，善於運用公部門資源，也會起關鍵的作用。

（作者為台灣大學退休教授）