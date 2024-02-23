劉憶如／美國大幅改善貿易赤字 以鄰為壑

劉憶如

今年二月七日，美國商務部公布去年（二○二三）貿易赤字減少了一千七百七十八億美元，較二○二二年下降百分之十八點七，是十四年來最大降幅。

美國自一九八○年代之後，就成為貿易逆差國，每年的進口都大於出口，且貿易赤字的金額連年擴大。另外，美國政府每年的支出都超過收入，超過的比例也愈來愈高，美國政府的負債ＧＤＰ比率早已破百，且是全球第三高。許多對於美國總體經濟的研究，都同意美國的「雙赤字」，是一大難題。

長期入不敷出。但美國解決的辦法不是縮減赤字，而是以發行美國政府公債的方式，借錢支應。美元公債一直以來都是國際市場上，被認定為最安全、最可靠的金融商品，美元作為全球貿易支付及清算的地位，迄今沒有其他貨幣能予以取代。

另外，石油、原物料、金屬、礦產、糧食，甚至比特幣等全球交易的商品，也幾乎全都是以美元計價及交易。因此，全球央行外匯存底中，美元公債始終占最大比重，國際投資機構對美元公債的持有，更始終居高不墜。美國的財政及貿易雙赤字，就是在這樣的環境下，日益升高。

美中貿易戰啟動之前的二○一七年，貿易赤字金額五千一百六十九億美元；幾年貿易戰下來，美國貿易赤字飆高至二○二二年的九千五百一十二億美元，五年來貿易赤字增加百分之八十四。

貿易赤字飆升的這幾年間，美國對中國，甚至對全球設下的貿易障礙，可都是一再加碼積極進行中。不論是川普的高關稅，或是拜登對美國企業出口及投資中國的限制，更還有拜登訂定的「晶片法案」及「通膨削減法案」，其中因要求「原產地證明」而所設下的貿易壁壘；種種這些，卻仍只造成美國貿易赤字百分之八十四的增加。

世界銀行去年十月的報告，特別點名對亞洲新興市場的憂心。報告中指出自從美國發動美中貿易戰以來，原本對中國減少的進口，藉由轉單效應，至少還讓其它一些亞洲國家受惠；但是二○二二年八月美國設定了原產地證明的貿易障礙之後，所有亞洲新興市場的出口全遭殃，僅有加入了「美墨加協定」的墨西哥及加拿大受惠。

除了日本之外，去年（二○二三）亞洲的出口幾乎全都負成長，包括台灣、韓國、新加坡、中國、香港、泰國、馬來西亞、印尼、甚至越南。台灣去年出口成長負百分之九點八，南韓負百分之七點四，其它有些國家甚至呈現兩位數的負成長。世界銀行的憂心，顯然並非無的放矢。

事實上，即使去年美國貿易赤字大減，但是並不像表面數字上看起來的亮麗。美國貿易逆差減少的一千七百七十八億美元中，有一千四百二十八億來自於進口的減少，而僅有三百五十億美元來自於出口的增加。

再進一步探究，更可發現此一千四百二十八億美元進口的減少，主要都是來自於對中國及香港進口的下降（一千一百億美元）。不幸的是，雖然對中港大幅減少進口，但既然去年亞洲出口全倒，顯然沒有誰得到正面的轉單效應。

尤其，即使美國去年增加了三百五十億美元的出口，但因其為商品及勞務出口的加總，因此扣除去年勞務出口（包括旅行及金融服務等）增加的七百四十二億美元之後，美國的商品貿易出口，其實仍是下降了三百九十二億美元。以鄰為壑的貿易戰，損人也不利己。

（作者為台大財務金融系兼任教授）