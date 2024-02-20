趙春山／管控台海危機 是兩岸當務之急

趙春山 針對我海巡署追緝大陸快艇越界，造成兩名陸籍漁民落水身亡的事件，對岸海警局日前宣布將加強海上執法力量，在金廈海域開展「常態化」巡查行動，昨天更以實際行動強制登船臨檢金門遊艇；我方陸委會則表示，主管機關未來仍將依法驅離或扣留越界船舶。

兩岸執政當局都強調，為維護漁民權益而依法辦事，但忽略了兩岸關係錯綜複雜，上述事件本身就是「政治」問題，而非單純的「法律」問題；是涉及「主權」的問題，而非單純的「漁權」問題。

解決政治問題就要運用政治手段，而九二共識就發揮了「創造性模糊」的功能，讓兩岸能依據各自的法律文件，擁有從事政治活動的空間。例如，日前引起兩岸爭議的M503航線問題，在馬英九執政時期，就是在九二共識的互信基礎上，透過雙方的談判獲得解決。相較之下，中共為反制美國前眾院議長裴洛西的訪台，把機艦穿越海峽中線視為「常態化」，兩岸隨時有擦槍走火的可能。

必須強調的是，九二共識的功能還外溢到台灣的國際活動空間。二○一三年簽訂的《台日漁業協議》，是台日關係發展的一個里程碑。記得對岸智庫人士曾提醒我，在這項協議的談判過程中，北京是「睜一眼、閉一眼」，沒有強力干擾。這是因為兩岸關係緩和，而且對台灣漁民有利。

對於南海領土爭議問題，兩岸的共同立場應是「主權在我，擱置爭議，共同開發」。記得兩岸學者在參加一次南海學術研討會議時，有來自其他聲索國的學者，想要分化兩岸關係，分別提問兩岸學者的看法。得到的答案是：「我的」和「我們的」，我認為這就是「一中各表」。

中共最近不斷強化「一中」和「反獨」的論述，這必然和賴清德的勝選，以及美國的表態有關。賴不會搞「法理台獨」，但他接受蔡英文的「互不隸屬論」，已被中共定性為「台獨路線」；美國總統拜登宣稱「不支持台獨」，但美國官方人士對聯合國「二七五八號決議案」的解讀，被中共認為是「一中一台」的包裝。中共外長王毅要求美國國務卿布林肯，把不支持台獨「落到實處」。言下之意，就是避免讓「台獨」「借屍還魂」。

所謂「兩岸無小事」，中共視「台灣問題」是「核心利益中的核心」，因涉及「領土主權」問題，所以是大事，不是小事。回顧中共建政以來的歷次對外作戰，都和這件大事有關，而且是不計代價。

我認為台灣為了生存，大陸為了發展，兩岸都應共體時艱，勿讓眼前的危機，升高到傷害中華民族的長遠利益。換言之，兩岸關係目前不應落至兵戎相向的地步；但「星星之火，可以燎原」，所謂「惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大」，兩岸應找到危機管控的辧法。

第一，台灣從人命關天的立場出發，應盡速以實據來釐清當初事件發生的真相。避免人云亦云，激化兩岸民間的對撞。

第二，在真相未明之前，兩岸執政當局不能存「先入為主」之見，以隔空喊話來刺激兩岸的民粹主義情緒。

第三，在缺乏九二共識的情況下，雙方可透過適當民間管道，盡速展開協商，安排亡羊補牢之計。（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）