馬凱／謀求多子多孫的經濟分析

除了若干落後國家，少子化已成為各國難解的大問題；亞洲地區的台灣與韓國更是其中之最。儘管我們的政府也為此多年的困擾想盡種種辦法、用盡各種手段，但仍是每況愈下。追根究柢，還是主政者對少子化問題的了解過於粗淺、片面；因此，不論耗費多少資源仍於事無補。

要徹底解決此問題，首先必須對促成少子化的各項因素做一個全面而深入的解析；一旦掌握其中首棨，自能舉重若輕，從根本加以對治。

少子化的關鍵，在於不婚或晚婚、不生不養。陰陽和諧，單身男女覓一終身良伴，相互扶持、慰藉，本是物種的天性。之所以遲遲不婚或根本不婚，或有許多原因，但覓得理想的另一半，在現實社會中則愈來愈不易。過去的制度如良媒從中撮合等，早已過時摒棄；以前有救國團等機構利用暑期活動讓年輕人互相交往，也早已消逝無蹤。有心的主政者必須將此缺口彌補，為年輕人提供更多機會，不婚問題方可見起色。

不婚與不生的另一個原因，就是房價天高，年輕人買不起，既不敢結婚，更不敢生養。社會住宅即可擔起重任；首先，須限於已婚家庭；其次，以其半數優先提供有子女者；又在其中劃出一半限於子女二人以上家庭，並分等給予房價優惠。這不僅可以降低結婚生子的門檻，更進而能鼓勵多生多養。

不婚尤其不生的另一重障礙，就是職場對已婚婦女不友善；尤其是針對生育的婦女，不僅不給予各種便利，甚至因此阻擋其重回職場之路。與此相關的一個障礙，就是照顧子女的職業婦女，找不到適合而方便的托育機構，不僅可能所費不貲，而且每日要在職場與托育機構之間風塵僕僕奔波於途。許多婦女被迫早早脫離職場，這正是台灣婦女勞動率偏低的重要原因。

這個問題的解決，必須從職場文化做起。今後判定一家企業的優質，或者是否幸福企業，應以此為第一要務。如果每家企業都友善職業婦女，提供種種方便，不但不刁難因生育而暫時請假的員工，還給予種種鼓勵、補貼，提高員工生育的意願；並且，在企業內部或附近安排便利、優質又廉宜的托育機構，減少職場婦女的後顧之憂，這便是對婚姻與生育的最大鼓勵。

當這些問題逐一解決，最後才需要對幼兒的養育與教育給予適當的補貼，讓每個年輕家庭都無需為子女的養育付出太高的成本。

整體而言，上述各項措施都不至於耗費過多的資源。社會住宅本就是歷任政府積極推動的政策；現在一方面積極擴大興建的規模，一方面改變其分配方式，並非困難之舉。

對六歲以前幼兒的托育補助，如果每個職場都善盡其職責，主政者幾乎不需花費任何公帑即可事半功倍。至於婚姻媒合，既然現有制度出現重大缺口，主政者責無旁貸，即使自認已過，設法恢復進而擴大救國團等所扮演的角色，又有何不可？（作者為經濟評論者）