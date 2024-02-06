王建煊／王老先生講故事之445：半斤兒子與四兩丈夫

台灣的文學大師鍾理和先生，是大地主的兒子。他愛上農場的女工鍾台妹；少爺與女工要結合，在當時並不尋常，同姓婚嫁，更為客家風俗所不許，況且鍾台妹又比少爺大幾歲。最後二人選擇私奔到中國大陸，八年後才回台灣。後來鍾理和患了肺結核，鍾台妹賣田救夫，讓丈夫多活了十年，五十歲過世。

伸手拿與跪著拿

鍾台妹則活到九十七歲。他們的故事曾被拍成電影「原鄉人」。鍾台妹有句名言：「半斤兒子不如四兩丈夫」。家母也常說：「跟丈夫拿錢是伸手拿，向兒女要錢是跪著拿的」，說明丈夫在女人一生中的重要性。

馬太福音第十九章6 節：「夫妻不再是兩個人，乃是一體的了。 所以神所配合的，人不可以分開。」以弗所書第五章23 節：「 因為丈夫是妻子的頭。」所以古訓夫唱婦隨，是有其道理的。頭到哪裡，身子也要到那裡。鍾理和去大陸，鍾台妹隨之；鍾理和返台，鍾台妹隨之。

家父、家母均未受過小學教育，亦無家世背景，婚後生了三個孩子，日子當然難過。家父一度脾氣很壞，讓人受不了。有朋友勸母親離婚算了；但也有長輩勸母親要忍耐，不管走到哪裡，一定跟著丈夫走。家母選擇了後者，辛苦跟著父親走，將我們三個孩子都扶養到大學畢業。家父已過世多年，家母活到100歲才辭世。

衝動離婚與白頭偕老

據專家研究，離婚者多數是一開始就沒有要守住－輩子的決心。遇到困難，就容易有離婚的衝動。這種現象西方多於東方，現今多於早年。兩個人要白頭偕老，以平均年齡二十五歲結婚，到平均壽命八十歲計算，兩人緊密相處的日子超過半世紀；就如同牙齒和舌頭常會咬碰，爭吵是肯定有的，忍耐一下，有智慧的化解一下，還是會過去的。如果一味的鑽牛角尖，擴大委屈，當然容易走上離婚之路。

我曾經有心律不整的毛病，最後在台北榮總動電燒的手術，正式名稱是經導管電氣燒灼術。手術先在大腿兩側胯溝邊，各畫一小洞，用細管子通到心臟，一點都不痛苦，不打麻藥，人清醒如常。但痛苦的是，手術動了五個多小時，人躺在手術台上－動也不能動。這個不能動，實在很辛苦難熬，我只好用深呼吸來減輕久躺不耐的痛苦。

但醫生說不能深呼吸，因乃深呼吸時，心臟會動，而電燒手術是透過電腦來定位心臟亂漏電的地方，加以修補，心臟一動，容易對不準。醫生說：「給你一分鐘深呼吸一下，呼吸好了再繼續進行手術」。

五個多小時躺在那裡不能動，想起來不免感到恐怖。但是要因這點恐怖就不動手術嗎？手術很成功，心律不整也得到控制。心律不整最大的危險是，容易形成血栓，造成血管阻塞，發生中風。電燒手術是有其痛苦，但忍一下，就身體健康。婚姻中的一些痛苦也是一樣，忍一下，就風平浪靜。有哪個手術不痛苦，又有哪個婚姻一帆風順的呢？

路得的故事

舊約路得記記載女子路得的故事。話說有一位名叫以利米勒的人，因為饑荒，帶著妻子拿俄米及兩個兒子，由伯利恆到達摩押，兩個兒子中的一個娶了摩押女子路得為妻。後來以利米勒及兩個兒子先後逝世。路得及婆婆都成了寡婦，婆婆勸路得回娘家去再嫁，但路得不肯，要守著婆婆。

路得對婆婆說了－段十分感人的話：「不要催我回去不跟隨你。你往哪裡去，我也往那裡去，你在哪裡住宿，我也在那裡住宿，你的國就是我的國，你的神就是我的神。你在哪裡死，我也在那裡死，也葬在那裡。」（路得記第一章 16至17節）

路得一心跟隨婆婆，因為路得認為自己已是婆家的人，丈夫雖死，她仍要留在丈夫家。這如同從前中國女性嫁雞隨雞，嫁狗隨狗的美德。「生是你家人，死也是你家鬼。」有這樣終身不離的決心，百年好合的婚姻就成功了一半。

（本文與台灣醒報同步刊登）