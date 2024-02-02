王建煊／王老先生講故事之444：天天看同一幅圖晝

動物園裡面漂亮的動物多半是公的，鴛鴦成對在湖裡嬉遊，當如何分辨雌雄呢？羽毛鮮豔的就是雄的；孔雀開屏非常漂亮，會開屏的就是公的；鹿頭上有漂亮角的，是公鹿。這些據說都是為了吸引雌性。但人卻相反，是女人漂亮，所以各種選美，都是選美女，因此才有世界小姐、環球小姐、港都小姐等各種名目的選美比賽。

外貌協會？

男人看女人，絕大多數也是從她們的外貌看起，臉蛋當然重要，其次是身材。漂亮女人的吸引力，常令多數男人無法抗拒，即使英雄也難過美人關。現在選美活動選拔中，都有機智問答及才藝表演項目，沖淡一點全以外貌取勝的缺陷。但不管才識如何，外貌不達一定水準，恐怕連入圍都有困難。

古代皇帝選妃，一般人選對象，都是以貌取人，早年中國人認為女子無才便是德。

女人的外貌雖然很重要，但可惜的是並不能持久。我們年輕的時候，除了看電影以外，少有其他娛樂，所以對電影明星，尤其是漂亮的女明星，更是如數家珍。當然有時也會自不量力的做個情人夢，想像會意外遇到那些美女。例如得過奧斯卡金像獎的伊麗莎白泰勒、嫁給摩納哥國王的葛莉絲凱莉，還有英格麗褒曼、奧黛莉赫本，都是人人喜愛的明星；有時我甚至會想，上帝為什麼會創造出這樣美貌的女人。

美貌有時限

可是如今這些漂亮的女人，死的死，老的老，有些偶而在媒體出現，現今樣子與年輕時的差距，簡直無法用言詞來形容。這是沒有辦法的，人皆如此。就像盛放的花朵，不多久就凋謝了。聖經雅各書第－章11節：「太陽出來，熱風颳起，草就枯亁，花也凋謝，美容就消沒了。」女性靠外貌取勝，難免會令人失望的。娶到美貌之妻，其高興也是有時限的。

人對於漂亮的東西，還會有喜新厭舊的現象。有次我去香港科技大學參加研討會，有機會參觀學校，並到校長室坐坐。校長室窗戶面對著海，可看見海上許多小小的島，島上有樹，海水清澈見底，陽光在水中波動，漂亮之極。正在大家盛讚其美時，校長突然冒出來一句：「天天看同－幅圖畫，有什麼好看！」這是極有哲理的話。

看久了沒感覺

我家從前住在故宮博物院附近的外雙溪山上，面對著故宮及東吳大學，家裡的小窗也改換成景觀窗。屋外風景秀麗，令人心曠神怡，可與月曆上瑞士風景相比美，來我家作客的人，都讚不絕口，可是我們對它幾乎視若無睹，因為看久了，就不覺得怎麼樣了。

這就是為什麼有人太太很漂亮，先生卻搞外遇，外遇的對象，還比自己太太差了一大截，因為家花那有野花香，天天看同一幅圖畫有什麼好看。所以女性要多培養自己的內在美，內在美可以持久，而且愈久愈香，即使成「祖母」，一樣美不勝收。

這種結論年輕人是聽不進去的，只有結婚很久，尤其是被無內在美的妻了折騰夠了的人，才會欣賞娶妻要重視內在美，娶妻要娶德的忠告。

提升內在美

一般來說，女人沒有男人經老，女人多有生育之苦，家務勞累，容易衰老。尤其現在女性多半外出工作，更是蠟燭兩頭燒，容易加速衰老。進入老年後，太太輕則成為丈夫的大姐，嚴重的話，先生會被當作是自己的大兒子。所以太太若是一直想以貌取勝，以美貌贏得丈大的欣賞，是有困難度的。

因此，妻子一定要注意內在美的提升。內在美範圍很廣，但如能抓住一、二項，就能無往不利，例如女性的溫柔、順服、機智，都是丈夫們最能感受的美德。

（本文與台灣醒報同步刊登）