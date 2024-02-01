王建煊／王老先生講故事之443：二人若不同心 豈能同行呢？

先生喜歡每天早晨帶著小狗出去慢跑，太太則喜歡睡大頭覺，兩人喜好不同。有次先生出國考察，小狗習慣一早出門，時間到了就汪汪叫個不停，女主人沒辦法，只好起來去遛狗。

小狗在前面跑，太太在後面跟，小狗好像很有目標的跑到一戶人家，在門口汪汪叫，有位小姐出來開門，小狗跳到小姐身上，狀甚親切。後來太太才搞懂，原來先生每天晨跑，有了外遇，晨跑一小時，其實是男女情歡，但後悔已經來不及。

夫妻興趣不同

有位高官，公務繁忙，回到家，常是晚上十點以後，洗完澡倒頭就睡著了，夫妻想話話家常也不容易。好不容易等到週末，先生一早就與朋友約好去打高爾夫球，太太十分生氣，難得週末相聚一下，先生卻又出門，簡直像守活寡似的，夫妻為此常鬧彆扭。

後來先生想想，太太的抱怨是有道理的，於是不再去打球。但是太太看得出來，先生的心還在球場上，因為人在客廳裡，還比劃著揮桿的動作，妻子看在眼裡也有些於心不忍。

後來太太去學習打高爾夫球，學會了，產生很大的興趣。週末不到，太太就打電話約球友，好不興奮，週末夫妻倆一起打球去也！平常則互相切磋球技，一起看高爾夫球電視節目，其樂融融。

夫妻因為有共同的興趣，就會同心同行。聖經阿摩司書第三章 3節說：「二人若不同心，豈能同行呢？」就是這個道理。

沒有孩子也有好處

夫妻不僅要有共同嗜好，同時在觀念、想法上也要一致，才能同行，生活得愉快。例如我和太太蘇老師結婚六十年，沒有小孩，說來或許有些遺憾，但我們兩都認為小孩是神的賜與，有孩子好，沒有也很好，凡事順服。

所以我們不會為沒有孩子而互相抱怨；有人勸我們去領養孩了，但我們倆都認為沒有必要。所以從來不會為這件事不愉快，這反面讓我們有更多時間與精力去奉獻愛心，幫助困難的孩子，因此實際上我們的孩子比誰都多。

我與蘇老師及一些好友，創辦了六個公益慈善的基金會，分別在台灣、大陸、美國及緬甸。我們經常在各地奔波獻愛心，退休金大部分都捐出來了，快樂得很。不止一位朋友向我恭喜，因為我有一位同心合一的太太，願意隨著先生，不辭勞苦的作公益。有很多家庭，常因夫妻一方對公益慈善的事不熱心，弄得夫妻反目，或在很不痛快的心情下勉強行善。

夫妻不同心難同行

基金會曾在中國大陸捐建愛心小學。有位朋友家住美國，他想捐錢蓋一所小學，跟我們談了又談。他特別叮嚀，萬一打電話到他家，在他太太面前，千萬不要提捐錢蓋小學的事，因為太太對錢看得很重，最後他想捐錢蓋小學的事，還是沒有捐成。

二人若不同心，豈能同行呢？夫妻要一起生活一輩子，如果心不同，很多事都會出現奇怪的波折。想要同行，夫唱婦隨或婦唱夫隨，就先想辦法同心吧！

我們在教會裡，經常會看到牧師與師母一起事奉上帝，他們很多是兩人事奉只拿一份薪水的，真是買一送一。另外也很少看到師母另有職業，可以領薪水養家。牧師的待遇微薄，嫁給牧師，在物質生活上肯定是辛苦的。因此，嫁給牧師的人，早已有與牧師同心合一，甘心樂意事奉上帝的決心，任何一方有一點怨言，恐怕都會發生問題。

婚前睜大兩隻眼

所以我們每個人在結婚前，彼此都要充分瞭解對方的性格，尤其是比較古怪的脾氣、行為，都要特別加以注意。冷靜的想想，與這樣的人每天生活在一起，要一輩子，自己受得了嗎？千萬不要以戀愛時的感受來想，也千萬不要想，你有本事能改變對方。因此一見鍾情的婚姻，風險是很大的，還是戀愛一段時間比較穩健。千萬記得《聖經》的教導：「二人若不同心，豈能同行呢？」

（本文與台灣醒報同步刊登）