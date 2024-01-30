王建煊／王老先生講故事之441：在家裡只講愛

耶穌講道時，講的道理經常令人驚奇，無話可說。法利賽人中有位律法師想要試探耶穌，他問耶穌：「律法上的誡命，那一條是最大的呢？」耶穌說：「你要盡心、盡性、盡意，愛主你的神。這是誡命中的第一，且是最大的。其次也相倣，就是要愛人如己。這兩條誡命，是律法和先知一切道理的總綱。」（馬太福音第二十二章36 至40節）

總綱就是愛

夫妻牽手走一生的道理，雖然可以寫成好幾本書，但其總綱也只有一個，那就是「愛」。夫妻相愛，家無難成的事，白頭偕老是必然的結果。

有對企管碩上夫妻，妻子的在校成績第一名，比先生好多了；但為了照顧兩個孩子，只好辭去工作當家庭主婦。家事瑣碎勞累沒有成就感，孩子又難帶；眼看著別的同學個個邁向經理級地位，自己卻愈來愈像黃臉婆，心中愈想愈不是滋味。

這時，丈夫如果能發揮愛心，對妻子肯定讚美，妻子心中定可平衡一些，好過－些。無奈丈夫一天到晚在外打拚，難免受老闆的氣或與同事磨擦。工作壓力讓他回到家時，實在無法笑臉迎向妻子。這時如果妻子愛丈夫，適時給予支持鼓勵，溫柔對待，丈夫心中會比較舒坦的。

讚美使妻子平衡

由於兩人的感受與期待不同，有－天終於吵起來，而且－吵不可收拾，互指對方不講理，要對方給個公道。妻子忿忿不平的說：「我在家受盡了辛苦及委屈，你卻不說一聲好，每天臭臉相向，究竟有沒有良心？」丈夫則說：「妳以為我在外面工作舒服嗎？受氣勞累終日，還不是為了這個家，妳還要大喊大叫，妳究竟講不講理？」

這對夫妻互相的指控其實都沒有錯；既然都沒有錯，為什麼還會大吵一架呢？因為雙方都在講理。但「理」字的標準人人不同， 都是只從自己的立場，自己的委屈為出發點。在家庭裡應該只有愛，家庭是講愛的地方，不是辯理的地方，只有在愛的基礎上，才有講理的空間。我愛你，所以你講的都有理，即使無理，我也願意包容，讓著你。倘能如此，夫妻焉有不恩愛長久的呢？

講理講不清

當我們只從自己的立場想事情時，問題及磨擦就會發生；如果我們換個方式，互相以體諒及愛對方的心情來想問題，事情的結局就截然不同。

如果丈夫設身處地替妻子著想，就會對妻了的犧牲心生感激而多所讚美。他能很自然的說：「太太，真是委屈妳了，這個家如果沒有妳，真不知會變成什麼樣了；我們兩個孩子這麼乖巧，也都是靠妳。碗讓我來洗，地板我來擦，妳休息－下，我也可以藉機運動一下。」

妻子聽了一定心感安慰，也會很自然的說．「唉！你們男人在外面打拚也是不容易，現在業務不好做，你們老闆的壞脾氣是出了名的，你還不是為了這個家嗎？我不累。你休息一下，碗還是我來洗，很快就洗好了。」

家裡只講愛

以弗所書第四章2 節：「凡事謙虛、溫柔、忍 耐、用愛心相互寬容。」彼得前書第四章8 節：「最要緊的是彼此切實相愛，因為愛能遮掩許多的罪。」哥林多前書第十六章14 節：「凡你們所做的，都要憑愛心而做。」

夫妻相處之道最重要的就是彼此相愛。把握住這一點，就掌握了一切。夫妻相互沐浴在愛的溫暖裡，連帶父母及孩子也受益；全家人都可高唱「我的家庭真可愛」這首歌。

有愛走遍天下，在家庭裡，或夫妻之間都是如此。

（本文與台灣醒報同步刊登）