王建煊／王老先生講故事之440：夫妻要互數恩惠

證婚人在為新人證婚時，多數是介紹新郎新娘的學經歷，郎才女貌多麼相配；有的證婚則是講些幽默的笑話；也有訓勉新人，凡事要忍耐。相互忍耐當然必要，不過有些人會說：「我己經忍無可忍了，再忍就要爆炸了。」因此我們思考，忍字頭上一把刀，要怎麼樣才能讓夫妻的忍耐變為恩愛，而無須有心上的這把刀。

數算對方的好

基督教有首「數算主恩」的詩歌，其中一句歌詞「若把主的恩典數一數，你會立即驚訝樂歡呼」。大妻之間也是一樣，若經常數數對方的恩惠及優點，會發現，原來對方對自己這麼好。

夫妻互相有恩惠的事太多了，當發生不愉快的事情時，就想想對方的恩惠吧！想一件，氣不消；再想第二件，想到第三件對方有恩於己的事情時，什麼氣都消了。

我一輩子在政府機關服務，工作極為忙錄，有加速折舊之感。父親年老時常常生病，每次父親住院，都勞太太照顧、打點－切。我只能抽空去探望一下，直到父親過世。想起妻子的辛苦，真是有說不完的感激。

我是兒子，妻子只是媳婦；兒子的事，卻由媳婦一手代勞，她是我們家的恩人。試想：「你會和恩人吵架嗎？你會打恩人，要和恩人鬧離婚嗎？」

視丈夫為恩人

有姊弟二人，父母雙亡，姊姊結婚後，當然帶著弟弟一起住。後來自己有了孩子，丈夫省吃儉用，以微薄的薪水支持這個家，除了照顧自己的孩了外，也毫無怨言的照顧妻子帶來的弟弟，助他完成學業。所以這位太太一直都很感激她的丈夫，視丈夫為她的恩人，只要想到這件事，即使夫妻間有不愉快的事發生，她都能包容，因為丈夫有恩於他們。

故此他們的婚姻始終美滿，家庭和諧。有對夫妻關係一直不好，不是吵架就是冷戰，做兒女的也拿父母沒辦法。後來太太腎臟出了大問題，必須換腎，否則無法繼續活下去。丈夫毅然決定捐腎，救了妻子－命。先生成為名符其實的救命恩人。從此以後，夫妻恩愛，發生再大的事，都輕鬆化解。其祕密武器就是「感恩」。

1960年代，大家在經濟上都很困難，出國留學得靠獎學金，家裡湊得出一張單程機票就累得滿頭大汗。所以留學期間，少能回台灣，必待學業有成，才能歸國。有對新婚夫妻，丈夫取得獎學金去美國唸博上，在台家中－切都由妻子打點，他學成回國時，太太帶著四歲的兒子到機場來接他，先生感激之情點滴在心頭。夫妻恩愛，白頭偕老，保證可以達成，因為他們家裡多了一個「感恩」。

知恩才能感恩

海地201 0年1 月1 2 日發生七級大地震，－位美國哥倫比亞廣播公司前記者，接到妻子僅十秒鐘的電話，告知身陷瓦礫堆中，語氣充滿驚恐。這位記者先生從外地開了六個小時的車趕到現場，在大家幫忙下，將太太從鬼門關前救了回來。「恩人」及「感恩」出現在這個家庭了，白頭偕老，當然可期。

有位立法委員結婚三十年的太太中風，半身癱瘓，除先生外，幾乎不認識其他人。這位立委丈夫不離不棄，親自餵食，侍奉湯藥，真是－位新好男人。男人為什麼會這麼好呢？

這位立委說：「如果不是我選舉，妻子就不會這樣。」原來選舉期間妻子過於勞累，當選謝票時忽然中風倒在他身旁。先生欠妻子一份恩，當然要回報。這對夫妻本來就很恩愛，無所謂誰欠誰。但是夫妻加上恩人關係，恩愛貼心，自然更加令人羨慕。

（本文與台灣醒報同步刊登）