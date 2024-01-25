王建煊／王老先生講故事之439：若不像小孩子 斷不能進天國

馬可福音第十章13-16節：「有人帶小孩子來見耶穌，要耶穌摸他們，門徒便責備那些人。耶穌看見就惱怒，對門徒說：『讓小孩子到我這裡來，不要禁止他們，因為在神國的，正是這樣的人。我實在告訴你們，凡承受神國的，若不像小孩子，斷不能進去。』於是抱著小孩子，給他們按手，為他們祝福。」

嬰兒純潔、不受污染

這是耶穌對門徒一段很重要的講話，在馬太福音及路加福音都有記載。為什麼不像小孩子，就不能進天國呢？因為小孩子純真、信任別人。路加福音記載，有人抱著自己的「嬰兒」來見耶穌。嬰兒純潔，未受一點世俗污染。人若能保持這樣的純然無瑕，當然是最蒙神喜悅的。

一個約二、三歲的小男孩，在玩玩具，玩具堆得滿地都是。我説：「你有這麼多玩具，我連一個都沒有，給我一個，好不好？」小男孩很緊張的用手護著玩具，大聲説：「不行」。媽媽在旁邊有點不好意思的打圓場，説：「小氣鬼」。

前述這個小男孩，巳經開始受到世俗的污染，自私、小氣、缺少愛心。但他仍不失純真，因為他心裡不願意給，嘴裡就大聲的説不給。如果孩子再大一點，或換成大人，心裡雖不情願，但表面上卻會表現得很樂意分享的樣子，這就是虛偽，表裡不一致。為什麼會這樣，因為他們經歷了更多世俗的污染。

利益交換

現在世界各地，貪污的清況都很常見，只是程度不同、技巧有差異而已。某人拿一億元賄賂官員，官員就把這塊地的開礦權批給他，那入將獲利幾十億元，一本萬利。這是許多窮困但礦產豐富的落後國家，官商勾結最常見的模式。

你想要我的東西，我不會像小男孩一樣説不行，我會大方的給你，期望換得更多的利益。大人比小孩子聰敏，但神不喜歡，所以耶穌才説，若不像小孩子，斷不能進神的國。

不能進神的國，結局就是滅亡，有一天肉體倒下，靈魂就會下到陰間，等待被審判。

所以父母在管教孩子時，要盡量維持孩子的那份純真，讓他遠離世俗的污染。例如有的父母常常教導孩子以不正當的方法去獲得益處，看似教孩子成為精於算計、永不吃虧的人。但實際上卻是讓孩子價值觀錯亂，一失足成千古恨，這種例子實在太多。但是很多父母因為本身已被世俗污染太久而習以為常，管教孩子也失去了正道。

教養孩子走正道

箴言第二十二章6節：「教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離。」所謂「當行的道」就是《聖經》教導的原則。小孩子，尤其是愈小的孩子，例如襁褓的嬰兒，他對母親是完全的信賴，母親是食物的供應者，更是保護者。嬰兒將自己完全交託在母親的手裡，完全信靠。耶穌也希望我們能信靠神，並完全將自己交託給神，這樣才能進天國，享受永生之福。

馬太福音第十一章25 節：「耶穌說：『父啊！天地的主，我感謝你！因為你將這些事，向聰明通達人，就藏起來，向嬰孩，就顯出來。』」所謂「這些事」是指神的大能，天國的奧祕及耶穌帶來的救贖恩典，這些奧祕只有對神完全純真、信靠，像嬰兒的人才能知道。

那些自以為聰明，可以完全靠自己的人，他們反而看不見神的救恩，最後終至滅亡，無緣進到天國。

因此作父母的，在教導孩子時，自己要先活出神的樣式，再引導孩子度以神為中心的日子。一輩子完全信賴、仰望這位全智全能上帝的帶領。

（本文與台灣醒報同步刊登）