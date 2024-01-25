王建煊／王老先生講故事之438：凡事盡心盡力 結果交給上帝

有次在外雙溪散步，一位騎摩托車的年輕人，停下來跟我説：「部長多年前在一次演講中，你勉勵大家『凡事盡心盡力，結果交給上帝』，這句話太有用了，我現在不管做什麼事，都會想到這句話，只要盡了力，心就安了！」對一個演講者來説，這恐怕是最大的鼓舞了。

沒看過真正的將軍

有年去印尼第二大城泗水的幾間教會講道，有間名叫「伯大尼」的教堂，以設備空間來説，堪稱亞洲最大教堂，同時間可容納三萬五千人聚會。該教堂有間滿不錯的書房，我買了一張畫回來，我喜歡圖上的話 「Do your best, then.... God will do the rest.」翻成中文，應該就是「凡事盡心盡力，結果交給上帝。」

人有時自以為很有本事，但能做的實在很有限。著名的台北榮民總醫院，很多將軍都去那兒看病。有位院長級的醫生説：「我在榮總服務一輩子，從來沒有看過一位真正的將軍」。將軍穿上軍服，戴上軍帽，胸前掛滿勳章，肩上星光閃閃，好不威風。但是將軍生病住院，有的連打針都怕，軍人虎虎生風的威嚴，頓時無影無蹤。

所以人是很脆弱的，人生遇到的難處，時時都困擾著我們。一輩子都有擔心不完的事，直到歸了土，才能有真正的安息。

學習全然交託上帝

那要怎麼辦呢？基督徒一定要學會全然的交託，將一切交託給上帝。詩篇第三十七篇5 節：「 當將你的事交託耶和華，並倚靠祂，祂就必成全。」箴言第十六章3節：「你所作的，要交託耶和華，你所謀的， 就必成立。」當我們全然交託時，神會説：「我總不撇下你，也不丟棄你。」（希伯來書13 : 5)

全然交託給神，又是什麼意思呢？全然交託給神，就是前面所講的「凡事盡心盡力，結果交給上帝」。有位母親對我説 ：「孩子快要基測了，聽説現在基測標準很高，錯三題，就進不了好學校，她整天焦慮不安。」我説：「你不可以這樣，你的心神不寧對孩子就是壓力，準備基測，孩子的壓力已經夠大了，妳不能再增加他的心理負擔了。」

這位母親連忙否認，直説她連一句話都不敢多説。可是我告訴她「妳擔憂的樣子，孩子看得出來的。」我説：「你要將孩子基測的事全然交託給耶和華神。孩子只要盡心盡力準備，無論考得好壞，都是好孩子。」

結果要交給上帝

我們無論對任何人、做任何事，只要已盡心盡力，就無須再有任何抱怨。作父母的，只要問自己有沒有盡心盡力幫助孩子，如果有，父母就已完成任務。結果如何，交給上帝。

人生旅途上要經歷的事太多了，成功或失敗經常交替發生。人是群居的動物，對別人自然會有種種要求與期待。成功與否，不能只看結果。孩子如果全力以赴，即使考了最後一名，仍然是好孩子。

部屬如已盡心盡力，生意仍然沒有起色，仍然是好員工。自己如果已盡心盡力，事雖未成，心亦坦然。有這樣的處世原則，自己自在，別人也愉快。父母愛孩子，就應該將「凡事盡心盡力，結果交給上帝」這句話教給孩子。

（本文與台灣醒報同步刊登）