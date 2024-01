王建煊／王老先生講故事之438：凡事盡心盡力 結果交給上帝

有次在外雙溪散步,一位騎摩托車的年輕人,停下來跟我説:「部長多年前在一次演講中,你勉勵大家『凡事盡心盡力,結果交給上帝』,這句話太有用了,我現在不管做什麼事,都會想到這句話,只要盡了力,心就安了!」對一個演講者來説,這恐怕是最大的鼓舞了。

沒看過真正的將軍

有年去印尼第二大城泗水的幾間教會講道,有間名叫「伯大尼」的教堂,以設備空間來説,堪稱亞洲最大教堂,同時間可容納三萬五千人聚會。該教堂有間滿不錯的書房,我買了一張畫回來,我喜歡圖上的話 「Do your best, then.... God will do the rest.」翻成中文,應該就是「凡事盡心盡力,結果交給上帝。」

人有時自以為很有本事,但能做的實在很有限。著名的台北榮民總醫院,很多將軍都去那兒看病。有位院長級的醫生説:「我在榮總服務一輩子,從來沒有看過一位真正的將軍」。將軍穿上軍服,戴上軍帽,胸前掛滿勳章,肩上星光閃閃,好不威風。但是將軍生病住院,有的連打針都怕,軍人虎虎生風的威嚴,頓時無影無蹤。

所以人是很脆弱的,人生遇到的難處,時時都困擾著我們。一輩子都有擔心不完的事,直到歸了土,才能有真正的安息。

學習全然交託上帝

那要怎麼辦呢?基督徒一定要學會全然的交託,將一切交託給上帝。詩篇第三十七篇5 節:「 當將你的事交託耶和華,並倚靠祂,祂就必成全。」箴言第十六章3節:「你所作的,要交託耶和華,你所謀的, 就必成立。」當我們全然交託時,神會説:「我總不撇下你,也不丟棄你。」(希伯來書13 : 5)

全然交託給神,又是什麼意思呢?全然交託給神,就是前面所講的「凡事盡心盡力,結果交給上帝」。有位母親對我説 :「孩子快要基測了,聽説現在基測標準很高,錯三題,就進不了好學校,她整天焦慮不安。」我説:「你不可以這樣,你的心神不寧對孩子就是壓力,準備基測,孩子的壓力已經夠大了,妳不能再增加他的心理負擔了。」

這位母親連忙否認,直説她連一句話都不敢多説。可是我告訴她「妳擔憂的樣子,孩子看得出來的。」我説:「你要將孩子基測的事全然交託給耶和華神。孩子只要盡心盡力準備,無論考得好壞,都是好孩子。」

結果要交給上帝

我們無論對任何人、做任何事,只要已盡心盡力,就無須再有任何抱怨。作父母的,只要問自己有沒有盡心盡力幫助孩子,如果有,父母就已完成任務。結果如何,交給上帝。

人生旅途上要經歷的事太多了,成功或失敗經常交替發生。人是群居的動物,對別人自然會有種種要求與期待。成功與否,不能只看結果。孩子如果全力以赴,即使考了最後一名,仍然是好孩子。

部屬如已盡心盡力,生意仍然沒有起色,仍然是好員工。自己如果已盡心盡力,事雖未成,心亦坦然。有這樣的處世原則,自己自在,別人也愉快。父母愛孩子,就應該將「凡事盡心盡力,結果交給上帝」這句話教給孩子。

