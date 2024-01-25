王建煊／王老先生講故事之437：為孩子講《聖經》故事

孩子晚上入睡前，父親或母親坐在床邊講故事，孩子慢慢進入夢鄉，這是多麼美的畫面。

沒有人不喜歡聽故事，孩子喜歡，成人一樣喜歡。—場演講裡，令人印象最深刻的往往就是故事或比喻。以講故事方式，管教孩子，常事半功倍。每個做父母的都應該會講故事、説比喻。

慎選床邊故事

讓孩子活出以上帝為中心的生活，是孩子—生最重要的事，因此讀《聖經》就變得無比重要。耶穌在對門徒講天國道理時，也經常用比喻、講故事。聰明的父母，可以用講《聖經》故事的方式，開啟孩子讀《聖經》的興趣，並從《聖經》故事中，獲得智慧。

《聖經》故事量大質佳，深含教育意義，而且老少咸宜，是父母對孩子講故事的最佳取材。例如以色列歷史上著名的領袖摩西，他的出生就充滿了故事的懸疑性，使你很想知道之後的發展，是絕佳故事題材。

摩西的故事

摩西出生時，埃及人畏懼在埃及的以色列人愈來愈多，愈來愈強。埃及法老王乃規定，凡是以色列人生的男孩，一律丟到河裡淹死，女孩則可以活命。摩西的母親生下摩西，藏了三個月，實在不能再藏時，就找來一個蒲草箱子，塗上瀝青和石漆，將孩子放在裡面，再把箱子放在河邊的蘆葦叢中。孩子的姊姊則遠遠的看著，想知道會發生什麼事。

這時，法老王的女兒在河邊洗澡，看見河邊有一個箱子，就要使女去打開來看看，發現有一俊美男孩在裡面，十分喜歡。孩子的姊姊對法老王的女兒説，她願意去找一位以色列奶媽來乳養這個嬰兒。法老王女兒同意了，並答應給奶媽工錢，這個奶媽就是摩西的生母。這個男孩成為法老王女兒的兒子，起名摩西。

電影的摩西

摩西從小在宮中長大，受到良好教育，後來接受神的付託，帶領苦難的以色列人離開埃及。摩西一生事蹟，多彩多姿，拍成電影很受歡迎。這故事講給孩子聽，孩子一定會喜歡，然後父母再加以引導，説出故事深層的涵義，可以帶他們進入神的國度裡。孩子的一生會遇到許多問題，遇到許多不良的試探，如能將孩子交在上帝手裡，父母便可以安心。

為孩子講《聖經》故事，對父母自身也有甚多助益。父母如為了要跟孩子講《聖經》故事而勤讀《聖經》，自己的信仰也可以增長，能擺脱屬世生活的許多勞苦愁煩，真正活出以神為中心的生活來。

舊約《聖經》的故事多，新約《聖經》的故事也不少。尤其耶穌擅長以故事或比喻來講天國的道理，發人深省。就以耶穌自己的降生來説，就是世人經常傳講的故事。

耶穌的故事

耶穌誕生，是神籍著聖毋馬利亞的懷孕，使耶穌道成肉身，是所謂由童貞女馬利亞所生。馬利亞未婚生子，在當時是不得了的事，馬利亞可能會被人用石頭打死。但有天使向她顯現，告訴馬利亞不要害怕，因為她已從神那裡蒙恩，將懷孕生子，起名耶穌。後來馬利亞的未婚夫約瑟，帶著身孕已重的馬利亞來到伯利恆，由於旅館已客滿，耶穌乃誕生在馬槽裡。

故事不必一次講完，冗長的內容反降低孩子的興趣，可採連續劇的模式，講到精彩處就停止，孩子會因而滿懷期待。聰明的父母不妨多運用《聖經》故事來教育孩子。

（本文與台灣醒報同步刊登）