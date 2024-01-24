陳冲／暴虎馮河 外交殃及經貿？

陳冲 大選落幕，硝煙未息，即傳來邦交國諾魯另覓新歡，一周後又傳出吐瓦魯可能生變的消息。建交斷交原非本基金關切重點，但如威脅我國對外經貿、外匯存底安全，全民都應高度關心。

外交部在記者會中表示，諾魯「索求鉅額經濟援助」，外交「不應淪為比價」，而對方在大選後「突擊」，是對「民主價值的報復，也是對國際秩序的公然挑戰」；經濟部也表示斷交對經貿影響「微乎其微」，一方面凸顯前友邦需索無度，另一方面也暗示小國寡民，無足輕重。至於不少網民留言，似乎認為斷交無關宏旨，其中也不乏一些情緒字眼，諸如清理要飯的、比蘭嶼還小、隨便啦、斷久就習慣等，這些官方或民間言論所反映的偏狹與冷漠，是真正值得憂心的。

也許是競選後遺症，許多人（或台獨工作者）已經習慣，唇舌間講爽就好，言論有無實益、能否解決問題，甚至反而製造問題，並不關心。建交斷交，用白話文講，就是是否承認一個國家。我們在學生時代就耳熟能詳的國家四要素，除了政府、人民、領土外，還有主權。主權其實是個簡略的說法，比較周延的措辭，參照有九十年歷史的蒙特維多公約（Montevideo Convention：美洲國家一九三三年權利義務公約，詮釋國際法的基本原則）第一條，就是與其他國家建立關係的能力（capacity to enter into relations with the other states），換言之，獲取他國的外交承認，至關重要。少了外交承認，在國際法上，就不成為一個國家、一個國際社會的權利義務主體。諾魯斷交後所剩的十二個邦交國，就是我們賴以證明中華民國還是個國家，中央銀行有資格（權利能力）在四處開戶、購買並保存金融資產的憑據，換言之，也是全民累積超過五千億美元外匯存底的救生圈。所以不要小看任一邦交國，也不要暴虎馮河講些不交也罷、邦交斷光也沒關係的賭氣話，總統更應該針對最糟的情況（worst scenario）演習一下，這才是真正的國安問題。

去年，因宏都拉斯斷交、中美洲議會排除我國，本基金曾兩次（七月廿四日、九月一日）發表專文分析對我涉外經貿的影響，兩篇文末均含蓄提到要注意是否危害國際法上權利能力，宜審慎因應。當時因有輿論主張美國不會坐視，文中也特別提到美國國會確於二○二○年通過Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act（特意在法律名稱中嵌入大寫TAIPEI，簡稱台北法），但徒具形式，法律通過近四年，先後已有三國斷交，從不見美國依該法第五條第三款「對於嚴重損害台灣安全或繁榮之國家，應研議以適當及符合美國外交政策利益的方式，並經與國會諮商後，改變美國與該等國家之經濟、安全及外交往來」採取任何行動。考慮這種趨勢必將危害我國外匯存底安全、擾亂國際金融市場、影響區域經濟整合，總統、國安及外交系統應予高度正視，至少可以要求美國執行美國法律，以落實所謂「台北法」的立法意旨。

兩個月前，聯合國氣候變遷會議（COP28）在杜拜盛大召開，台北出發的立法委員代表團因不能進入藍區，向外交部大聲抗議，官員則表示各項活動均正常進行。事實上，於COP28舉辦活動在國際露臉的都是政府周邊單位，而活動場域也都在帛琉、馬紹爾及聖克里斯多福等國的場館，沒有這些「微乎其微」的友邦，我們能有立足之舞台？能說邦交國不重要？

新總統要上任了，不知看清楚問題沒有？（作者為財團法人新世代金融基金會董事長）