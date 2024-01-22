魏國彥／以自然為本 與山河共好

與世界大河相比，台灣河川的長度與流量都小，但是輸送入海的沙泥卻大得驚人，這是因為河川流經的高山峻嶺坡度陡峭，岩質碎裂，加上地震頻仍，颱風肆虐，極端降雨下挾沙帶泥淤填水庫，陷溺平原，造成水利難題。

菲律賓海板塊正以每年八十二毫米的速度向台灣擠壓，造成地殼抬升，山脈每年抬升十至二十毫米，岩層折皺變形，斷層密布。山雖抬升，但並不見長高，玉山主峰海拔高度多年來還維持三九五二公尺，這是因為風雨侵蝕旺盛，不斷夷凌，抬升與侵蝕，兩者幾乎達到平衡。

山上的土石隨洪水下送，一方面切割山谷，另方面形成河岸階地與廣闊的海岸平原。

大自然的營力旺盛，侵蝕與沉積激烈地反覆地進行，高岸為谷，深谷為陵，滄海化為桑田，一幕幕大規模的破壞與建造不斷上演。七千年來在台灣中南部堆積了三千億公噸的沉積物，建造了我們居住的海岸平原。

舉例來說，曾文溪的南岸台南科學園區，九千年前還是一片海灣。古曾文溪、鹽水溪不斷從山林裡帶來大量土石，堆積於河口形成三角洲，新生的土地開始浮現。在堆積過程中，水流不斷刻畫出新的水道，河川大龍擺尾，南北移動，如掃帚般撫平大地，堆出平疇沃野。西部海岸平原帶就是台灣近一萬年來的地質史冊。對於這個回憶錄，現代人未能閱讀，幾乎遺忘。

幸好，近年台南科學園區的考古挖掘讓我們重新拜訪湮滅的歷史。這一帶在六千年前漸漸形成沿岸沙洲、障蔽島、潟湖與濕地；到了三千多年前出現了人類活動的遺跡，被稱為「大湖文化」，灰坑中找到梅花鹿及野豬的骸骨，和已經碳化的小米、黍、稻米、紅豆、大豆、綠豆、樹豆，也找到紡織用的陶紡輪與捕魚用的網墜；貝塚中發現大量血蚶、文蛤、牡蠣、紅樹蜆，說明這是一個居住在河海交會區，懂得種植、漁獵與紡織的族群。

在兩千八百年到兩千年前（約相當於春秋戰國到西漢年間）此地已經出海成陸，東側屬於淺山地形，盛產梅花鹿與野豬；西側臨海，就如同今天的善化沿海、七股潟湖與四草濕地。

在全球暖化的趨勢下，卅年來侵襲台灣的颱風強度也相應增加，損害金額與颱風約成正比關係。數據顯示，六十年來，多數雨量測站的平均雨量並無明顯增加，但是雨量強度明顯加劇，逕流量與河川輸沙量也呼應著產生放大效應。例如，一個莫拉克颱風就吃掉了曾文水庫百分之十四的庫容量，意味著在未來全球暖化、極端天氣增加的趨勢中，天災風險也愈加嚴峻，水庫淤積愈加嚴重。

台灣西部由北至南，約有五十個鄉鎮面臨高淹水潛勢威脅，亟需「以自然為本」的解方進行紓解。我們唯有探明地質長期卻隱微的趨勢，瞭解大地的脈動，避其鋒、順其勢，才能與山河大地和平共處，永續經營。

（作者為逢甲大學創能學院講座教授）