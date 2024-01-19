王建煊／王老先生講故事之435：陪他走二里

馬太福音 第五章41 節：「有人強迫你走一里路，你就陪他走二里。」意思是説，如果有人強迫你做—件合法但略為辛苦的事，你不僅要將那件事做好，而且要做得比他預期的更好。人們被要求做事時，常心不甘情不願的做，達成最低標準就交差了事。耶穌講的是不僅要達標，而且要比基本要求更好，更令人滿意。

比標準更高一些

這在現實社會裡是不容易的，大家會認為這是吃了大虧，好像只有笨蛋才會這麼幹。但在耶酥基督的眼睛裡，要五毛給一塊才是合神旨意的人，必然蒙福。

媽媽對兒子説，你的運動鞋髒死了，臭得讓人受不了，趕快去冼乾凈。兒子本來不願意，但媽媽很堅持，幾乎是用命令的口氣要他去做。兒子只好照辦，不但把自己的鞋洗亁凈了，而且還把爸爸、媽媽及弟弟的鞋也一併刷洗，一共洗了四雙，曬在陽台上。母親看見了，覺得兒子長大了，十分欣慰。

星期六早晨，先生用完早餐，坐在沙發上看報，太太要他把地毯吸—吸。先生有點愛理不理的，但是太太已經把吸塵器拿到先生面前，説話的口氣及臉色也沒那麼好。先生只好去吸地毯，乾脆將家裡的書櫃、玻璃窗都擦乾凈。太太看在眼裡，高興極了。趕快為先生泡好熱茶，遞上毛巾給先生擦汗。先生看到太太高興，心中也舒暢，全家都在沉浸快樂幸福的氣氛中。

吃虧與被欺負

如果有人要你陪他走一里，你就陪他走二里吧！有次我在講「陪他走二里」的道理時，有位家長説：「這樣教孩子，孩子長大了，會不會容易吃虧？」社會上不上道的人很多， 你對他好，他以為你好欺負。有人要你陪他走一里路，你好心陪他走二里，他可能會要求你再走更遠的路。我説懂得陪他走二里的道理，與傻傻的任人欺負是兩件事，願意吃虧與被騙是不同的。

有位三十歲出頭的基督徒，住家樓上有個女孩在外面生了私生子，人們逼問她：「孩子的父親是誰？」女孩子説：「是住樓下的那個年輕基督徒。」大家把這個年輕人罵得狗血淋頭，並把私生子帶來要他撫養。這個年輕人未多作辯解，只説了一句：「上帝會赦免的！」就把私生的孩子接來撫養，而且很有愛心的照料。過了幾個月，真相大白，孩子的爸另有其人。辱罵過他的人，紛紛來道歉，一度跑掉的女朋友也回來了。

耶和華的眼目常在

大家好奇，為什麼當時他不辯解。他説和住樓上的女孩不熟，但見過面。出了這樣的事，女孩心中一定很恐慌，不知所措，情急之下， 就賴給他。這時他如辯解，甚至去驗 DNA，都會使這個女孩更為難堪。但他相信耶和華的眼目無處不在，公義的神必會還以清白。當時他説「上帝會赦免的」，是説神會赦免那個栽贓他的女孩。大家都稱讚這位年輕基督徒人格高尚，他為耶穌基督做了美好見證。

陪走二里路，起初可能有些不甘願，但久之，你會成為一位品德高尚、受人尊敬，而自己又快樂的人。父母教導孩子，要有智慧，如果父母也不懂得這些道理，連自己都不願意去走二里路，當然不可能教導孩子要陪人走二里的。陪走二里的確是高標準的品格要求，但如果做到了，或是行事為人朝這個方向走，你的孩子將來必定成就非凡。

（本文與台灣醒報同步刊登）