王建煊／王老先生講故事之435：沉浸在詩歌中

古今中外，許多名留千古的曲作，都是讚美上帝的詩歌。曲調美、歌詞佳。讓孩子喜歡唱詩歌，享受詩歌，神的話藉著美妙的旋律，很自然的進入孩子的心裡，成為孩子路上的光。

詩歌淨化人心

現在詩歌的CD非常多我更喜歡詩歌的DVD。有國內外美麗的風景或文物作背景，像看電影—樣的悅目。螢幕上有歌詞，容易吸收。我家裡很少看電視，因為太無聊又污染耳目。但經常放詩歌DVD，一片DVD可以聽數十遍，不會唱的歌也能跟著哼唱幾句，歌詞也能記得一些。

「台灣基督是主宣教協會」出版的—套詩歌 DVD，以卡拉OK方式呈現，背景是國內外及中國大陸的風景，自己欣賞、家庭靈修、家庭禮拜或團契都能適用。這套DVD 有華語及台語兩個版本，配合使用，效果甚佳。例如有首台語詩歌是以著名詩歌「奇異恩典」的曲調唱出，優美好聽且易唱。歌詞是：「懇求上帝施恩賜褔，保佑全家安樂，是大是小信主基督，大家相愛和睦。」

家是我們每個人的至愛，家人相愛和睦又有上帝保佑，真是好得無比。有位朋友説，唱這首詩歌時，他就會想到一定要努力使自己的家變得相愛和睦。這就是詩歌潛移默化的力量。

唱首奇異恩典

詩歌可以陶冶孩子的身心，我很喜歡唱「奇異恩典」，在許多場合都會不自覺的哼唱這首詩歌。唱久了，有時會想到作者約翰．牛頓，作惡多端又販賣黑奴，後來悔改，當了牧師，真是名符其實的奇異恩典。有時也會想到自己的一生，何德何能，能有今天的光景，都是神的奇異恩典。

有次我在美國聖地牙哥一處佈道會，擔任講員。白天沒事就到鄰近小超市逛逛，早上顧客很少，我邊挑東西邊哼唱奇異恩典，有位美國老太太笑著説：「我一直跟在你後面，聽你唱奇異恩典，因為我也喜歡這首詩歌。」

另一次在韓國搭渡輪到一個島上觀光，我又哼唱「奇異恩典」，一位韓國婦人很欣喜的對我説：「你是基督徒！」各地的基督徒都會唱奇異恩典，所以唱詩歌，很容易交到朋友，因為詩歌是我們共同的語言。

空中英語教室彭蒙惠老師於1963年創辦的「天韻詩班 」出版了大量詩歌 CD及DVD，藉著詩歌在台灣及世界各地傳福音，效果極佳，因為沒有人會排斥詩歌。另外「讚美之泉」也出版了一系列聖詩的CD及DVD，也是廣受歡迎的詩集。

詩歌的傳播

國外製作的詩歌CD及DVD很多，但在台灣能買到的多數是CD。DVD詩歌則較少，有片DVD中文譯名是「伊甸園」，背景以以色列名勝古蹟為主，包括耶路撒冷、哭牆、死海等，所選歌曲多為以色列廣為傳唱的歌曲。另外一片中文譯名為「奇異恩典」的DVD，用世界各地風景為背景，以英語老詩歌為主。這兩片DVD畫質很好，視覺、聽覺都是超高享受，在台北以琳書房可以買到。

（本文與台灣醒報同步刊登）