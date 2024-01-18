薛承泰／給新總統的一封限時信

薛承泰 大選落幕了，激情將逐漸退去，即將上任的賴總統在就職前應好好思考，在您堅持走的「民主路上」，要將二三四二萬百姓帶往何處？

其實老百姓要的不多—生活安定，經濟穩定，前途光明！您知道嗎？就在投票日的前夕，內政部發布了去年的人口統計，出生數十三點五萬再創新低，生不如死仍多達七萬人，又創下新高。民進黨執政八年，每年生育數顯著下滑，將危及百姓的生活、經濟與前途。

特別是去年生育數居然低於前年的虎年，這是從未發生過的。今年是龍年，二千年與二○一二年是前兩次的龍年，分別比虎年多生了三點四萬與六點三萬嬰兒，您認為這次龍年會如何呢？少子化雖是全球的普遍現象，但多數國家生育率呈現緩降，台灣則是超速下降，似乎看不到底線！是因為年輕人對未來沒信心，還是經濟壓力太大，不敢結婚、生育？若台灣不能永續，車將開往哪裡？

大選期間您全國各地跑透透，可曾注意，公園裡老人家散步運動多過於小孩嬉戲遊樂，街上各類寵物店多過於婦產科與小兒科，學校附近學生少導致生意蕭條…您若沒注意，利用上任前去看看吧！

其實人口減少一些，對於台灣高密度人口來說，短時間內並非壞事，甚至有人認為可減少能源使用與土地的乘載；然而，這種說法只是可能而未必會發生，真正的關鍵應在於因低生育帶來人口結構快速轉化，高齡化是其中之一且已在路上奔馳了。換言之，台灣還未享受到人口減少所帶來的好處，會先面對經濟勞動力人口嚴重萎縮，以及老人所需的安養照顧與退休經濟保障的問題。

明年台灣將步入「超高齡社會」（六十五歲以上人口達二成），二○六○年將有四成以上的國民達六十五歲以上，會超過日本成為世界最老國！那個時候您也應該是近百歲了。不要講太遠，今後十年，六十五歲以上的老人將增加一百五十萬人，十五至六十四歲的工作人口減少一七○萬人，台灣將快速脫離人口紅利。

弔詭的是，在人口紅利期間，因為勞動力價值觀的扭曲及學用的落差，已呈現勞動力短缺的情況，今後勞動力不僅減少且老化，需要長照的人口又不斷上升；另一方面，東南亞國家因經濟成長與生育率下降而減少輸出勞動力，照顧人力告急，怎麼辦？政府過去幾年不斷增加長照預算，目前每年近千億，您任內若再增加，財源在哪裡？又會排擠多少建設呢？

更不用說，各級學校招生狀況年年下挫，您任內恐有卅所以上大專院校會面臨停招或倒閉，學校周邊的經濟也必然蕭條，將帶來數以萬計的教師與相關從業者流浪街頭。遑論二○一六年之後出生者開始進入各級學校，將出現龐大的閒置教室與校地，已不是轉型為托老扶幼中心可解決的。年輕人即使畢業後，面對物價與房價的飆升，低薪狀況又該如何改善？

移民是國際上常用以減緩高齡化的手段，事實上，我國新住民不論來自東南亞國家或大陸，已有五十萬人以上，也在這塊土地上生下約五十萬新台灣之子，大一點都已畢業進入職場，中小學生也有一成以上是新台灣之子。台灣多元文化早已成形且融合得很好，既然可以接納東南亞文化，對於祖先留傳在我們身上的中華文化，您要如何對待呢？如何將台灣特色融入華人世界，甚至全世界，才是台灣的前途，不是嗎？（作者為台大退休教授）