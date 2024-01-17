王建煊／王老先生講故事之434：不要懼怕 我與你同在

多年前，到美國洛衫磯教會講道，住在一個朋友家裡。有天朋友夫妻要出去參加一場宴會，將一個兩歲多的小男孩託給我照顧。小男孩要上大號，要我在廁所外面陪他。廁所門剛關上，小男孩就問「叔叔，你還在外面嗎？」我説：「在。」並敲敲廁所門，證明我在外頭。

叔叔在，小男孩就不害怕。類似的事，我們不都經驗過嗎？遇到恐懼，有爸爸媽媽在，就不怕。遇到困難，有爸爸媽媽在，就能解決。人在無助時，父母是我們的避難所，他們會及時出現，成為我們的依靠。

無助時的倚靠

上小學時，大概要走兩個公車站牌距離的路，才能到學校。夏天下午三、四點放學時，常有雷陣雨，天空一下子烏雲密布，雷聲隆隆，傾刻間就大雨傾盆。正當不知如何是好時，媽媽來了，手裡拿了雨傘，快步跑到我們身邊。我們的心馬上安定下來了。

有首歌是這樣唱的：「世上只有媽媽好，有媽的孩子像個寶，投進媽媽的懐抱，幸福享不了， 幸福享不了！」我們的主耶穌也是這樣，有耶穌基督信仰的人，也是天父的寶貝，終身享有平安喜樂。主耶穌隨時與我們同在，處處與我們同在。

以賽亞書第十章10 節「你不要害怕，因為我與你同在，不要驚惶，因為我是你的神。我必堅固你，我必用公義的右手扶持你。」創世記第二十七章 24 節：「不要懼怕，我與你同在。」《聖經》上多處告訴我們「不要害怕，因為我與你們同在。」

同在的平安喜樂

有位媽媽帶了個四、五歲的小女孩，在公園散步，突然來了一條大狼狗，小女孩嚇得哭出來，媽媽説：「不要怕，媽媽在！媽媽在！」—把將孩子抱在懷裡 ，孩子感到安全了。

孩子有爸爸媽媽同在，就有平安喜樂。但是爸爸媽媽不能永遠陪伴孩子，即使陪在孩子身邊，父母也會有擔心害怕、無法解決的事，怎麼辦呢？將孩子交給上帝吧！讓孩子生活在以耶穌基督為中心的日子裡，孩子的一切行事準則，言必合《聖經》的教導。《聖經》的真理，能對孩子發生指導、鼓勵及安慰的作用。

將孩子交給上帝，愈早愈好。有人説孩子還小，應該等孩子長大了，用自己的意思決定是否終身追隨耶穌基督，父母不能替孩子決定信仰。這句話乍聽之下，似乎有些道理，但是做父母的有沒有想過，有多少的事，是沒有等到孩子長大成人，你就替孩子做了決定的？

你替孩子所做的決定，一定是認為對孩子有益的，有時候，甚至孩子都表示不願意了，為了孩子好，你還是會百般勸導孩子接受。

為上帝打球的林書豪

我國首位台裔NBA球員林書豪，美國哈佛大學經濟系畢業，2010 年7月應邀返台參加慈善表演賽，蒙馬英九總統接見，成為媒體寵兒。在記者會上，他提到最多次的就是「上帝」，他説：「我不是為了自己或別人打球，而是為了上帝。」報紙標題：「書豪三句不離上帝」。這種時時以上帝為中心的年輕人，一生都會勇往直前，因為他有上帝的同在。

人的一生，勞苦重擔，憂慮一籮筐，任誰也沒有辦去盡消這些勞苦愁煩。經驗告訴我們，只有過有上帝保護的日子，人才能有平安喜樂，父母教育孩子，此事必須放在首位。

（本文與台灣醒報同步刊登）