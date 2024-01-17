王建煊／王老先生講故事之433：全家來到上帝面前

台灣面積三萬六千平方公里，可耕地面積只有四分之一，天然資源貧瘠，但經濟發展傲視全球，被稱為「經濟奇蹟」。因此外國友人來台訪問，都會安排拜會經濟部，當年我在經濟部擔任次長時，每天要接見好幾批外賓。全程用英語交談，久之，很明顯的感覺到，自己蹩腳的英語進步不少。因為環境逼得你硬著頭皮也要開口，英文進步是環境使然。

走在正道的真義

我擔任財政部財税人員訓練所所長時，加強與國外大學合作，在所裡辦有「國際租税班」，上課全用英語，班上有十幾位其他國家派來受訓的人，大家都必須以英語溝通，上課、考試全用英語，如果有心向學，主動找機會練英文，進步當然更快。

同樣，若將孩子帶到主耶穌面前來，讓他一生跟著上帝的光亮走，不致跌倒，萬一跌倒，也能很決爬起來。一定要讓孩子的靈命增高，才能確保孩子一生都走在正道上，成為非常虔誠的基督徒。靈命增高也要靠環境，父母除了鼓勵孩子參加教會活動外，家庭靈修亦是提高孩子靈命的途徑。

所謂家庭靈修，基督教家庭每天找一固定的時間，聚在一起禱告，讀《聖經》或屬靈書籍、唱詩歌或聽詩歌，分享見證，看信仰故事影片等，時間可長可短。可在一大早進行，也可在入睡前，或其他適合的時段。十分鐘也可以，半小時或一小時更好。最重要的是不能間斷，再忙也要靈修即使是三分鐘也行。家人都不在，—個人也可以靈修。

久之，你的信仰就會像待在美國人家裡學英語—樣，快速的進步。一個人的信仰愈強，軟弱時愈能獲得力量，悲傷時愈能得享安慰。最重要的是，他能戰勝死亡，知道死後要去更美好的地方，人一旦連死亡都不怕，其他就沒有難辦的事。為了孩子，基督徒父母的—定要注意孩子的家庭靈修。

靈修的方式

現在讀經的工具很多，家庭靈修絕對不會枯燥乏味。但是靈修的主角還是《聖經》。每天全家可讀一章的經文內容，以輪流或啟應的方式讀。《聖經》最好選有注釋的版本，例如坊間出版的啟導本、靈修本、尋道本、研讀本，新譯國際版研讀本，都非常好。讀經發生疑問，可立刻看注釋得到解答。

每天讀經除非特別有感動，否則不必讀太多，原則上讀一章即可。餘下的時間可以選其他屬靈書籍，像《 365 靈命日糧精選》這樣的書籍，按著日子每天一篇，每篇約五百字，內容精彩，多有感人的小故事。讀了立刻會讓你沉思、反省，靈命大有進步。

每日—篇的靈命日糧書籍還很多，絕大多數都有可讀性。例如，其中一篇文章提到「有位士官大聲指揮士兵努力搬運東面，這些士兵已經疲憊不堪，但士官還斥責他們，要他們動作再快一點。這時來了一位先生，問士官是什麼軍階，士官說是下士。這人聽完，立刻捲起抽子，幫忙士兵一起搬運物品。搬完了，這人對指揮的士官說：『下次人手不夠時，請來找總司令。』原來這人是總司令。」

這故事告訴大家，做領袖不是憑著發號施令的權力，而是要靠以身投入、同甘共苦的愛心。我想這篇靈修，對孩子在學校當班長或其他領導工作時，可能都會有影響。孩子倘真如此行，將來必會成為一位傑出的領袖。所以靈修不僅使自己與上帝的關係更密切，也會使自己做人處事更為成功。

（本文與台灣醒報同步刊登）