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嚴震生／國際的觀察與陸對賴的警告

聯合報／ 嚴震生

此次中華民國總統暨立委選舉，是今年全球四十多國、超過一半人口舉行選舉中的第一場代表性競賽，因此備受國際重視。傳統歐美媒體如路透、紐約時報、合眾社、德國之聲、彭博社、華爾街日報、ＣＮＮ等當然不缺席，一些第三世界國家媒體也同樣高度關注。個人就在這次選舉期間，接受卡達半島電台、波蘭電視、巴西聖保羅頁報、埃及的開羅新聞等訪問。意味台海發生軍事衝突的可能性，不僅受到西方國家重視，也普遍為國際社會關切。

傳統的西方媒體大部分強調賴清德北京最不希望看到贏得選舉的人，同時也認為他的當選是台灣民主的勝利，是拒絕北京的結果，甚至認為中國是最大輸家。此外，他們往往過於簡單地將國民黨及侯友宜歸類為親中政黨與候選人，賴清德是偏向捍衛台灣主權者，而柯文哲在兩岸間則是尋求中間路線。有些更用統、獨及維持現狀來形容三人的兩岸立場，完全不理解他們都宣稱要維持現狀，因為這正是多數人民的選擇。有些與台灣較為親近的媒體，甚至還接受民進黨所謂民主vs.極權選擇的說法，殊不知無論哪位候選人當選，台灣展現的就是民主，哪裡會因賴清德的當選，台灣才能保得住民主與主權？

在第三世界的媒體報導中，個人認為半島電視台一篇「台灣執政黨賴清德贏得總統大選」的論述，算是相當不帶情緒與價值的平衡觀點，客觀分析兩岸對選舉結果的不同解讀，儘管說明民進黨持續執政是北京不樂意見到的結果，但並未將賴清德的勝利視為台灣民主的鞏固。報導最後也引述了拜登總統不支持台獨的談話，認為美國政府擔心選後過渡期間及賴清德上台後可能升高的台海衝突。

賴清德勝選後，民進黨政府收到不少國際政要的賀電，但美國拜登總統在選後登上空機一號前被問到對台灣選舉結果的看法時，卻並未表達祝賀之意或稱讚這是台灣民主政治的體現，而是他不支持台獨的主張，這顯然是要安撫北京，提醒中國，儘管賴清德贏得大選，但美國已先重申力挺維持現狀的立場，當然也可以解讀為這是拜登與習近平在舊金山ＡＰＥＣ峰會後達成共同監控台獨的默契。美國國務卿布林肯雖對賴清德的當選表達祝賀，認為這彰顯台灣的民主實力，讓北京感到不悅，但也重申美國與台灣的非官方關係，及三個公報、台灣關係法、六項保證下的一個中國政策。

此外，拜登派出兩位跨黨派、重量級的前政府官員來台—歐巴馬總統任內的前副國務卿史坦柏格和小布希總統任內的國家安全顧問哈德利，看似祝賀團，但事實上看起來比較像是要與總統當選人溝通，畫出白宮認為不可逾越的紅線，希望賴清德在未來，特別是就職演說時，不要發表挑釁言論，造成兩岸關係的緊張。

由於史坦柏格與哈德利不具現任政府官員身分，北京無須擔憂這是美台官方來往，但他們又曾是國安外交幕僚，因此對台北來說也算是尊重。從拜登的談話及特使團的差派來看，顯然他對美中台三邊關係的掌握相當到位。基於此，賴清德這位務實台獨工作者能夠施展的空間，還是受限於目前美國一中政策的框架和來自北京的壓力。

由於賴清德堅持他走蔡英文的外交路線，後者任內原已斷交九個邦交國，中共又在昨天出手讓諾魯做出外交轉向，對賴清德五二○就職演說做出警告。即使民進黨政府認為透過這次選舉讓世界看到台灣，但我們或許還是無法有國際空間的突破，同時還得繼續擔心邦交國的流失。（作者為政治大學國關中心兼任研究員）

賴清德 北京

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