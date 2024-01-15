趙春山／台灣大選落幕 兩岸何去何從

趙春山 在「三腳督」的格局下，這次台灣大選結果並不令人感到意外。民進黨選前製作的一部廣告影片，蔡英文總統坐在汽車駕駛座上，最後把車鑰交給旁邊的副手賴清德，含傳承之意。如今賴已成功勝選，大家關注的是，他會把這輛車子駛向何方。

橫亙在賴清德車前的一座大山就是兩岸關係。對岸以「雙獨」定性「賴蕭配」，賴雖多次宣稱「蔡規賴隨」，但對岸已把「蔡英文路線」簡化成「台獨路線、對抗路線、害台路線」。民、共本就缺乏互信，賴在選戰期間又大肆炒作「中國介選」，選後想要延續蔡的「路線」，恐將更為窒礙難行。

中共國台辦主任宋濤發表「新年寄語」時提到，「凡益之道，與時偕行」八個字。根據大陸學者的解讀，這是要提醒廣大台灣民眾，當前兩岸關係又一次面臨重要的十字路口，希望他們順應時代潮流，作出正確判斷和選擇。

這次台灣選民的投票取向，顯然沒有符合對岸的期待。《BBC News中文》評論賴清德的獲勝時認為，「對民進黨來說，這將是台灣民主化以來，第一次連續拿下三屆總統任期，亦是對北京的一記耳光。」

我認為中美雙方都為選後台海形勢做好危機管控的準備。選前中共中聯部長劉建超的訪美，選後美國派遣前政府高官組團訪台，都是在從事「預防性外交」的工作。

大陸學者聲稱，北京對賴清德不設「觀察期」，但對他的勝選不會視而不見。中共國台辦發言人的回應認為，北京仍堅持「體現一個中國原則的『九二共識』，堅決反對『台獨分裂行徑』和『外部勢力干涉』」；但強調民進黨「並不能代表島內主流民意」，故「將與台灣有關政黨、團體和各界人士一道，促進兩岸交流合作，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業」。

大陸國台辦的說法顯示，選後中共將從「可操之在我」的部分，以「軟硬兩手」，對民進黨當局和台灣人民進行「區別對待」。中共先以經濟為主、軍事為輔，逐步對台施壓。

在經濟方面，啟動貿易壁壘調查，擴大取消ＥＣＦＡ品項，甚至全面終止ＥＣＦＡ，都有可能陸續展開；在軍事上則採先剿後撫、以剿促撫的「因剿寓撫」戰略，迫使台灣在軍事壓力下，接受中共的和談條件，實現兩岸統一目標。

賴清德勝選感言提出「用交流取代圍堵、對話取代對抗」，來維持台海和平穩定，達到和平共榮目標。在對岸看來，這只是一張「空白的答卷」，不會有任何善意的回應。我認為除非出現政策大轉彎，否則「依美抗中」還是賴當前的唯一選擇。

中美共管台海風險是各有所圖，希望在美國總統大選時期，維持雙方「鬥而不破」的關係。此前兩岸會有一段緩衝的時間，美國大選後則是民、共執政當局攤牌的開始。

選前馬前總統接受《德國之聲》訪問時提出的「信習說」，曾讓民進黨認為「撿到槍」，誣指「支持侯友宜就是支持馬英九，支持習近平，相信一中」；賴清德也把這場選舉，操弄成「信賴台灣與信賴習近平之間的選擇」。

中共始終沒有改變「一國兩制、和平統一」的對台政策目標。賴清德登上大位後，恐怕必須「換了位置，就換了腦袋」，不但要對習近平「反獨促統」的說法「深信不疑」，並且還應研擬對策。（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）