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王建煊／王老先生講故事之431：高高舉起 輕輕放下

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
《聖經》經文主要強調，要嚴格管教孩子，不一定要用棍子責打孩子。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
《聖經》經文主要強調，要嚴格管教孩子，不一定要用棍子責打孩子。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

希伯來書 第十二章6-7 節「因為主所愛的，他必管教，又鞭打凡所收納的兒子，焉有兒子不被父親管教的呢？」談到這節經文，可以鞭打兒女，有人可能會很緊張，《聖經》怎麼主張體罰？箴言第二 十三章13 節「不可不管教孩童，你用杖打他，他必不至於死。」讀到這裡，你可能就更緊張，用杖打孩童，這不是體罰是什麼？

嚴師出高徒

《聖經》上有很多話都有其時代背景，不能單從字面上望文生義。這幾處經文主要在強調，要嚴格管教孩子。無論孩子資質再好，不加以管教仍是不易成才的。國人常説「嚴師出高徒」，嚴格管教的效益不言可喻。又常説「嚴父慈母」，也有希望父親扮演黑臉之意。但是嚴師或嚴父，並不一定要用棍子責打孩子。

猶太人很注意家教，也很會管教孩子。當孩子犯錯時，父母會用手打孩子屁股，孩子哭了，父母會將他抱起來，輕聲安撫。猶太人相互擁抱，是愛的表現。將受罰的孩子抱起來，是要讓孩子知道，你做錯事，媽媽才打你屁股，但媽媽還是愛你的。而用手打， 才知道輕重，不會用力過大，造成傷害。

我國古代有句話説：「高高舉起，輕輕放下，打在兒身，痛在娘心。」充分説明父母親責打孩子的心情及方法。這就如同成人社會也有刑罰， 犯了法，最重可判死刑、無期徒刑，但是我們希望這是備而不用，有嚇阻作用就可以了。—旦有人被判死刑，大家的心情是沉痛的。

要有人扮黑臉

我的外甥，小時候偶會犯錯，我把他帶到—個房間，用手打屁股，小外甥很緊張，哭哭啼啼的説「下次不敢了」。其實我只是輕輕打了幾下，好像在拍掉他褲子上的灰塵一樣。後來，凡是小外甥不乖，他的父母就會警告他，再不乖就告訴大舅舅。有次他媽媽故作要打電話向舅舅告狀的樣子，小外甥會立刻按下話筒説「不敢了，不敢了」。

我認為管教孩子，尤其是幼年的孩子，家中一定要有人扮黑臉。當孩子在家裡無法無天的時候，你的家庭教育大概毫無成效。

有人可能會質疑，孩童時期，一定要讓孩子有某種恐懼感，才能將孩子管好嗎？當然不是這個意思，愛是一切力量的源頭，管孩子當 然要強調愛，只是愛的方法有所講求而已！

終身受益無窮

有個父親將家事分配給孩子，例如有人負責洗碗，有人負責倒垃圾。有天大兒子忘記倒垃圾，就去上學了。父親特地趕到學校，把孩子找回來，將垃圾倒掉，再讓他回去上學。這樣做，我們可能覺得太沒有彈性，耽誤孩子上學，晚上回來再做，不是也可以嗎？

但是父親堅持要孩子倍守承諾，負起自己的責任。這位父親難道不懂得體諒孩子嗎？當然不是，這位父親其實是認真教育孩子的有心人。

上面這個小故事，是這個孩子長大寫書的時候，寫出自身的經歷，他十分感謝父親在他小時候，對他嚴格管教，使他終身受益無窮。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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