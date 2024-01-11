廖元豪／衛星防空警報是烏龍還是介選？

廖元豪 九日下午，台灣民眾的手機響起「國家級警報」。拿起手機一看，赫然是「防空警報」。在投票日將屆之際，猛然一看，大家不免心跳加速：「阿共飛彈打來了？」

但凝神看看，警報訊息是：「中國於15:04發射衛星，已飛越南部上空…」這就奇了，從來沒聽說「發射衛星」也要發布防空警報的。再往下看，卻發現Missile flyover Taiwan airspace…，「衛星」怎麼變成「飛彈」（missile）了呢？

不久得知，確是對岸發射衛星，國防部也更正致歉，說英文飛彈字樣有誤。很多人批評國防部英文太差，也有人開玩笑說難怪賴清德要推「雙語國家」。然而，問題遠比英文太差嚴重得多。這次防空警報嚴重違反規定，造成無謂恐慌。輕者是國防部鬧烏龍疏失，重者讓人懷疑是高層施壓要國防部扭曲專業影響選舉。不論何者，都是國家安全大漏洞。

這則簡訊的英文用字、文法均有誤，但它基本上是照表操課，套用國家災害防救科技中心「災防告警細胞廣播訊息」，所標示的「防空警報（飛彈空襲）」簡訊格式。依此，英文部分就是「Missile」。但國防部明知發射的是衛星，而不是飛彈，為什麼卻會套用「飛彈空襲」的簡訊？

在「災防告警細胞廣播訊息」的告警訊息類型中，並無「發射衛星」選項。網站中的「示警項目」，對「防空警報」的說明是：「空軍作戰司令部空中管制中心於獲知敵機或不明機情況，判明有進襲台澎地區之可能」，可知防空警報要因應的是「敵機或不明機情況」而且有「進襲」之可能，才會發布警報 。請問，中共這枚衛星有「進襲」台灣可能嗎？

國家級警報不能隨意發布，內容也不能亂寫。災害防救法第卅六條規定「為緊急應變所需警報訊號之種類、內容、樣式、方法及其發布時機」均由行政院核定，而且一般人未經許可擅自使用還要受罰。可是國防部卻針對大陸發射衛星這個根本不在列舉「示警項目」的事項，發布國家級警報，而且移花接木，亂用「防空警報（飛彈空襲）」的項目。

還有人瞎扯說載運衛星的「火箭」也是「飛彈」；或說火箭、衛星的殘骸掉下來也是危險的，所以該發警報。載送衛星的火箭只是飛行載具，而非具有攻擊彈頭的飛彈，這需要發送「空襲警報」嗎？真有殘骸要小心，但那是「敵機進襲」嗎？

火箭將衛星送至軌道，一分鐘內的高度可能就超過「領空」的範圍，所以是「飛越」（flyover）嗎？二○二二年中共飛彈演習路徑經過台灣「上空」，但國防部並未發布警報，理由就是「彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外」，所以並無危害。那請問這次衛星高度為何？需要發警報嗎？國防部欠國人一個說明。

其實中共不久前也發射了衛星，但沒人收到國家級警報，甚至一年多前中共發射導彈，國防部也沒發警報。這次不過是發射衛星，我們卻收到了寫著「衛星」的「飛彈防空警報」，這麼明顯的錯誤，連吳怡農都看不下去。如盧秀燕市長所說，這種錯誤警報會有「狼來了」的效果，不利國安。濫用錯用警報造成恐慌，應該究責；如果是有高層政治施壓，不惜破壞專業的警報體系來掀起芒果乾恐中情緒，這種「介選」行為更可惡，國防部必須掀出那隻黑手。否則，我們怎樣相信警報系統以及整個國安軍事系統呢？

國家安全太重要了，粗率犯錯必須查明責任；硬把中共拿來介選，玩弄警報嚇唬台灣人民的，更不能容忍。（作者為政治大學法律學系副教授）