王建煊／王老先生講故事之430：獻上愛心

多年前晨跑,邊跑邊聽收音機有個節目叫「溪水旁」,母親對念幼稚園的小女兒説:「我們來做飯前禱告,感謝上帝賜給我們豐盛的早餐」。我說一句妳跟著說一句。禱告中除了感謝神賜予食物外,母親引導孩子説:「謝謝神給我許多玩具,對面張家弟弟連一個玩具都沒有,我要送他一個玩具」。

從小學習付出愛

過了幾天,媽媽就問女兒:「妳跟神禱告,要送張家弟弟玩具,送了沒有呀?我陪妳一起送好嗎?」孩子拿了個玩具,送到張家,張媽媽及弟弟都高興得很,熱情的歡迎她們進屋坐坐,兩個孩子因而成為好朋友。

這個廣播故事,是幾十年前的事,我卻記的很清楚,這位媽媽真有心教育孩子,讓孩子從小就學習付出愛,願意與人分享。這種自然流露的愛,使孩子像個小太陽,隨時溫暖周遭的人,卻不要求回報。這對孩子有什麼好處呢?太多了!世界上沒有人不喜歡這種朋友的,孩子的人際關係相對會很好。而且每當這樣的人遇到困難時,會有許多感恩圖報的人來幫助他,大家對他都那麼友善。各位母親請想想看,這難道不是你們夢寐以求的光景嗎?

與人同樂

有時在朋友家會碰到孩子坐在堆滿玩具的地上,我們會逗他説: 「弟弟,送我一個玩具好嗎?」小孩子的反應是,立刻用雙手護著玩具,説:「不要!」這看起來是孩童的純真,但做父母的應該很巧妙的善誘孩子養成願意與人分享的習慣。教導孩子向神感恩,並念及需要幫助的人。

我從前負責的慈善基金會,週末常由義工邀集朋友,一起去身心障礙協會等弱勢團體訪問,與身心障礙的人同樂,我們會帶些小禮物去,由同去的小朋友負責分發,孩子們會有成就感,認為做了—件有愛心的事,父母也會適時給予鼓勵。後來我們帶去的禮物,很多是小朋友自己捐出來的玩具。很多家長都説,這真是太有意義的活動,下次還要再來。

組團到國外做義工

美國有些華僑,深感孩子身在福中不知福,日子過得那麼富足,卻抱怨連連。後來他們就讓孩子組團到中國大陸窮困的地區去做義工。安排美國孩子去當地成績特優但家庭特困的學生家住—天。即使是很短的時間,美國孩子仍然學到很多在學校裡、書本上絕對學不到的東西。他們在心得報告裡寫道:

Made me realize how fortunate we are and how hard working these children are.

Really opened my eyes to how spoiled our lifes are.

Was extremely touching.

Made me think about how hard they work and how little they have.

(我了解到這群孩子有多麼認真以及我們是多磨幸運。我深刻體悟到我們的生活是多麼無所匱乏。

這令人感動的一刻,提醒我去思考他們工作得如此辛苦,但擁有的卻是這麼少。)

孩子是上帝賜給我們的禮物,每個人都希望孩子將來有出息,—生幸福,那麼,父母必須有智慧、有耐心,教導孩子從小就養成惜福、感恩、獻愛心的好習慣才行。

(本文與台灣醒報同步刊登)