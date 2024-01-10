王建煊／王老先生講故事之429：學校應教好基本功

大陸有句順口溜：「學士滿街跑、碩土一禮堂、博士一走廊」，嘲笑高學歷不值錢。台灣可能更是如此，因為曾經有大學學測18分就可進大學的實例。

有位私立商職的創辦人兼校長，他一直苦思，在這樣普遍高學歷的社會裡，如何能為該校的學生找到一條生路，否則學生不斷流失，學校就將關門大吉。最後他想到的辦法是，訓練學生的基本功夫。高職畢業生，聘用單位本來就不期待你能有多高深的學問，基本功夠紮實，就能得到肯定。

訓練學生好品德

第—項基本功是品德，至於技術，公司可以訓練。有次職校校長問—位高科技公司的老闆，他的公司需要什麼樣的人才，學校可以加以培訓。老闆笑著説：「我們這種高科技公司，高職學校能為我們培養什麼人才？你們有高科技的訓練設備嗎？不必了，你們只要為我們訓練—批品德好的學生，就可以了，至於技術部分，進公司服務之後，我們自然有辦法教他們。」

所以這所學校便全力加強品德教育。第二項基本功是訓練學生的體力和耐力。學校規定學生每天早晚都要跑操場（四百公尺），開始時早晚各兩圈，逐步增加。到高三畢業時，每個人都可以輕鬆跑十圈，臉不紅、氣不喘。這樣持久的體力和耐力，到了職場上大受歡迎，大家搶著要。

好體力與表達力

第三個基本功是加強學生的表達能力，簡單説，就是要會講話。有些年輕人內向害羞，其實這些並非天生，而是缺少磨練。這所職業學校為此開辦了説話課，每星期兩堂，訓練學生演講，並輪流擔任學校社團或班級的幹部。久之，學生不但敢説，而且條理分明。職場老闆常誇這些學生敢面對大眾，敢說話能將公司產品的用途優點，很清楚的向客戶説明，爭取訂單。這樣的員工，哪個老闆不喜歡？

第四項基本功是寫字，字代表一個人的個性，寫得一手漂亮的字，很容易在未見面前就獲得別人的好感。尤其現在都用電腦，年輕人寫的字，有時實在令人不敢恭維。如果你的字寫得不錯，別人會大感意外，容易優先獲得任用。這所學校開有「硬體字演練」課，也是每週兩節課，每週作業數千字，所以學生字都寫得好。

寫字與作文能力

第五項基本功是作文能力。主要在訓練學生，能用流暢的文字將意思表達出來。這所學校特別增加每週國文課的時數，主要在加強作文訓練。

第六項基本功是英語訓練。現在國際化，職場上幾乎都會用到英文，至少要能溝通無礙。例如應徵大飯店的櫃台人員，如英文流利，—定會優先被錄用，待遇也會高一些。一般高中每週約有五堂英語課，這所商職每週有二十堂英文課，且聘用外籍老師教學。學生經常跟外籍老師在一起，不怕和外國人對話，英語水準較一般學校學生高出甚多。

英文與電腦應用

第七項基本功是電腦的使用。現在幾乎各行各業都要用到電腦，這所商職的學生，電腦打字平均每分鐘可打七八十字，其他—般電腦技術也都能運用自如，甚受公司老闆的歡迎。

上面講的這些基本功的重要性，對其他各级學校學生也都是重要的。做父母的如果希望孩子在職場上能出人頭地，這些基本功要早早培養。

（本文與台灣醒報同步刊登）