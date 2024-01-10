闕志克／巴勒斯坦人徹底無盡的絕望

哈瑪斯去年十月七日對以色列南部地區進行喪心病狂、慘無人道的恐怖攻擊，造成一一三九人死亡、約二四○人被綁架及三千多人受傷的慘劇。以色列政府加倍奉還，進軍加薩走廊以徹底鏟除哈瑪斯武裝勢力，至今造成巴勒斯坦人民累計超過兩萬人死亡、逾五萬人受傷，以及近一百九十萬人流離失所。日前哈瑪斯第二號人物艾魯里疑在以色列對黎巴嫩的突襲行動中喪命、黎巴嫩真主黨也宣布其一位指揮官被擊殺，衝突恐會繼續蔓延。

哈瑪斯最初發動恐攻的原因跟近年來巴勒斯坦建國議題受國際的關心與支持愈來愈少，逐漸被邊緣化，絕對有關。若恐攻意圖果真是想扭轉這種頹勢，現在看來目的已達，代價卻十分慘重！

現在以色列所在的土地在二戰時叫做巴勒斯坦，為英屬殖民地。二戰後，英國將這塊土地畫歸給猶太人成立以色列。一九四八年，以色列建國，同時將原來住在這的五百多個村落，超過七十五萬個巴勒斯坦人趕到約旦河西岸區域和加薩走廊，巴勒斯坦人稱這次被迫流離失所的事件為Nakba（大災難）。一九六七年六日戰爭後，以色列進一步占領並軍事統治這兩個地區。

今天，約旦河西岸區域名義上歸法塔黨主導的巴勒斯坦自治政府管轄，但實質上仍在以色列的軍事統治之下；以色列於二○○五年退出加薩走廊，後來將其交由當地人民選出的哈瑪斯黨統治，但仍完全控制加薩走廊的水、電、能源及食物供給。所謂的建國議題，指的是巴勒斯坦人如何建立起一個完全擺脫以色列控制並能收回一些故土的獨立自主國家。

從二○○九年以來，以色列一直由反對巴勒斯坦建國的保守黨派掌權，現任首相內唐亞胡即為代表人物。為瓦解巴勒斯坦的建國力量，他採取分進合擊的策略。對內，內唐亞胡一方面極力緊縮巴勒斯坦自治政府的財政支出以弱化其治理約旦河西岸的能力；一方面放任以色列屯墾者逐步蠶食約旦河西岸的土地；再一方面允許鼓勵卡達提供資金給哈瑪斯建設加薩走廊以鞏固哈瑪斯的統治穩固性。如此一來，約旦河西岸和加薩走廊不但在地理上分隔兩地，政治上也分裂成勢均力敵的兩股政治勢力。當國際要求以色列與巴勒斯坦建國談判時，內唐亞胡就可雙手一攤說：「不是不想談，可是我們不知道找誰去談」。

對外，以色列運用各種手段壓低國際對巴勒斯坦人的支持。首先，每當以色列欺凌巴勒斯坦的情事發生且國際開始有批評的聲音時，以色列就會將這類行為連結成反猶太主義，以降低批評的後座力。其次，一旦國際上就某巴勒斯坦事件歸責於以色列，乃至聯合國安理會形成譴責或懲罰的提案，以色列幾乎都可依賴美國行使否決權將其湮滅。最後，以色列近年來加速與什葉派阿拉伯國家建立友好關係以削弱他們支持巴勒斯坦的力道；二○二○年的《亞伯拉罕協議》，有了首次突破；近年在美國斡旋下，以色列與沙烏地阿拉伯更是緊鑼密鼓地進行外交關係正常化。

在以色列層層箝制下，巴勒斯坦人幾乎永無翻身的可能，最終淪入「全世界都不在乎我們」徹底無盡的絕望中。尤其哈瑪斯眼看以沙建交箭在弦上，因不甘淪為大國交易的沉默籌碼，遂決定放手一搏，犯下這場人神共憤的罪行！但將心比心，去年十月七日以外的日子裡，發生在巴勒斯坦的惡行苛政幾乎無日無之，也同樣殘暴不仁、不公不義，為什麼巴勒斯坦人的命就不是命呢？（作者為清華大學合聘教授）