王建煊／王老先生講故事之428：如何選對科系？

現在的孩子想念大學，絕大多數都會有學校念，而且現在多數大學設備及師資都很整齊，能不能讀到東西，坦白說要看孩子自己夠不夠努力。大學是應該讀的，但要讀什麼科系，則要慎選。選錯科系，有點像嫁錯人，雖然可以離婚，再來第二春，但總是誤了青春。別人已經官拜經理，你還在基層打混。

選系不選校

讀大學，我主張選系不選校，早年大學錄取率很低，考上就不得了，尤其名校，更難如登天。所以不少人選校不選系，只要能進入名校，念什麼系都行。有些人寄望進去後再轉系，轉系不成，就成為嫁錯人的閨女了。讀的時候，索然無味，畢業了，根本找不到工作，最後只得改行，大學四年所學，大部分都白費了。

我們在政府機關服務，對於新來的同仁是什麼大學畢業的，並不怎麼看重，我們看重的是他的專業及人品。換言之，名校與否並不要緊。

選對系的重要

大學選系，除非孩子有明顯的興趣，或性格特別適合念某種科系外，其他的選系，都要考慮該系是否有發展前景，是否容易找到工作。

有位朋友，帶著將要參加大學聯考的孩子來看我，問我讀什麼科系比較好。我告訴他，財務金融的科系應該是不錯的選擇。我在財政部服務時，很清楚地看到，銀行、保險、證券、期貨這些行業，日後在台灣一定會大大的發展，但人才極為缺乏。這個孩子很爭氣，考上台大財務金融學系，畢業後到美國拿了碩士，之後回來工作，他的英文很好，年紀輕輕的，就被獵人頭公司獵了好多次。工作地位一次次提升，薪水、獎金一次次增加。現在已是公司派駐香港的重要負責人，他的年齡不到40歲，但估計他的身家可能上億元。

他在事業上的發展，幾乎像竹筍一樣一直向上冒， 令人羨慕不已。大學讀什麼系，真的要慎重選擇。孩子及家長都要注意各方資訊，找人請教，再做最後決定。

輔系可有更好的發展

大學現在有讀輔系的規定，例如讀國際貿易系的，可再選修英語系若干學分的課，使英語系成為輔系，將來畢業證書上會註明是主修國貿，輔修英語。選了輔系，孩子課業負擔會比較重，反而不會浪費時間。輔系可以幫助孩子有更好的發展。就以國貿系選英語系為輔系的例子來説，做國際貿易英文好是必要條件，如果你兩者皆具，國際貿易做起來就如魚得水。兩項只擅長一項，都有所缺，易生有志難伸的現象。只懂貿易，不擅英文，跟外國人溝通會有障礙，英語好但不懂國貿的人如在貿易公司服務，可能會變成只是一部翻譯機器，難有機會擔當大任。

如何選輔系，與選主系的標準相同，要請教老師及職場上有經驗的人，並多方獲取資訊，適當的輔系，使自己在職場上如虎添翼。主系選得不好的人，也可以藉輔系彌補其不足。

能出國也好

早年我們大學畢業後，有辦法的人，無不出國留學。拿到學位，多數都不回國，而是在外國打拚，後來成為美國公民。但是台灣發展的很快，台美差距縮小，在台灣打拚似乎更愉快，更有出路。但如果有機會出國，我仍然贊成出去闖蕩，拿到學位後，在美國公司做幾年事，取得經驗，再回台灣。這樣學經歷都不錯，更重要的是英文能力突飛猛進。具備這些基本條件，當然可以大展鴻圖，有所成就。

（本文與台灣醒報同步刊登）