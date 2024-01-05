薛承泰／領導人不重品德 恐開車向斷崖

薛承泰

選賢與能，不論是解釋成選出「賢且能」者，或是選出賢者賦予權力，「賢」應是領導人的基本條件。隨著時空遞嬗，「賢」的面相會有些改變，例如過去的「賢妻」、「賢臣」，可能不符今天社會期待的樣貌；無論如何，其中的核心價值─品德，是不會改變的！就像「禮義廉恥」，這四個字不應因時空不同而貶抑。

品德是長久所培養出來的行為與價值觀，和天生的個性相嵌而融為一體，並隨著年齡的增長與經歷的淬鍊，綜整表現在平常的談吐與作為上。對一般人來說，不論是教養子女、學校教育、職場要求，乃至於在擇偶過程，都會重視品德，當作人的基本要件；遑論是國家領導人！

對於政治人物來說，除了要求個人品德，還需檢視其政績。因為政績所蘊含的，既有個人的價值觀與能力，也是團隊的表現。這對於任何層級的領導人來說，都不可或缺。

然而政績如何評斷？政治人物常用統計數字來裝飾，也常運用有利於自己的方式來呈現「佳績」；至於人民的感受，只有天知道！若以政見的落實與否來做為政績的指標，那麼選民就應檢視那些宣稱已兌現的政見，究竟付出多大的代價（例如，花了多少納稅錢，人民背負了多少債）？對於未能兌現的支票，政治人物是否硬拗，把責任推給他人，還是勇於承擔？

俗話說「人在做天在看」，就是在強調「行為」的重要。然而今天，最常說這句話的人是政客，在面對政敵指責時，若不能舉證反駁，就搬出「人在做天在看」作為擋箭牌；換言之，「我真的做了很多事情，只是你不知道，可是老天爺知道啊」！

大家心知肚明，政客的作為通常會選擇適當時間刻意露出，希望有人看到，更要傳媒來報導。一到選舉，甚至精心設計劇情，製造恐慌、訴諸悲情、造假誣陷！這也就印證「掌控了媒體就能掌控國家」之說。悲哉！強調民主自由的社會，豈是可「詐術」讓選民交出手上的選票？

馬上要投票了，筆者建議選民以政績為主要考量。因光憑候選人說話，會因對象時間而不同，且因人們記憶的短暫片段，較容易受到當下的話術與氛圍的撩撥。如果靠一張嘴即可贏得選民的信任，和詐騙集團又有何不同？

一個品德高尚的領導人，能先天下之憂而憂，苦當下人民之苦，斷絕裙帶關係用人唯才，這是國家永續發展的根基。這樣的領導人，其行為風行草偃，百姓也會去努力打拚，年輕人的發展也才會有明確的方向。

君不見，街頭上屢見棍棒齊飛的景象，通常不是因雙方有深仇大恨，而是為了按一聲喇叭、喵了一眼或唱歌太大聲；最近連校園都出現危機，父母辛苦培養子女到了國三，卻慘死在同學的刀刃下！年輕人的失序與失控和缺少品德教育有關，能再繼續下去嗎？

最後，誰能帶領國家正向發展？大家不妨檢視賴清德台南市長任內以及擔任行政院長期間的表現，侯友宜則是在警政署以及新北市的成績，柯文哲就是台北市八年的作為。選民不須比較他們的出生貧賤富貴，而是看他們如何將過去經歷的悲喜轉化成為大愛，這才是作為領導人的品德！不重視品德的領導人，開車易出車禍，甚至把車開到走投無路的斷崖！（作者為台大退休教授）