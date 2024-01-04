王建煊／王老先生講故事之427：檜木與玫瑰花

談到世界上最偉大的發明家，大家應該會不約而同的提到愛迪生。現在很多重要的用品，像電燈、錄音機、電話、攝影機及放映機、電報及打字機等，都是愛迪生所發明或改良的。據估計，平均每十二天，他就有一項新發明，被稱為「科學界的拿破崙」。

愛迪生自幼低能

因此，我們會認為，愛迪生—定是聰明絕頂的人，但事實上，愛迪生小時候被認為是低能兒。因為家貧，八歲才上小學，同學都笑他是笨蛋。老師還帶愛迪生去看醫生，想知道這個學生為什麼這麼笨。醫生檢查後説：「愛迪生腦形怪異，裡面的腦漿不好，所以很笨」。愛迪生媽媽沒有辦法，只好把愛迪生帶回家，自己教他念書。愛迪生還是個聽障者。這樣的人，誰知道他會成為世界上最偉大的發明家呢？天生我才必有用，上帝造我們必有原因，人各有其才華，終有展現之日。

發明推土機的雷多諾( LeTourneau )，是著名的機械工程師，他只有小學畢業。小學時，同學稱他是超級大笨蛋。老師對他爸爸説：「你的孩子有妄想症，不適合接受教育」。但因為他整天胡思亂想，後來改良推土機及發明起重機。他看見蜘蛛穩健的爬動，改良了原本的推土機，使之能行走在斜坡上。他看到大象的鼻子，便發明了起重機。他也是第一個用橡膠輪子替代鐵輪子的人。

不能以成績論英雄

你很難想像，沒有推土機、起重機，今日的各項工程及搬運重物要如何進行。這些偉大貢獻，來自一個不適合接受教育的超級大笨蛋雷多諾。因此，不要認為成績不佳，將來就一定沒有成就。

當然，我們絕對不能否定讀書的用處，但也不能一概以成績論英雄。我們大學畢業時，成績好的同學拿到獎學金，出國深造。有的通過高考，進入政府機關服務。成績較差的，就到私人企業工作或做點小生意。可是年歲漸長，同學相聚時，發現當年出國留學、拿了博士學位的，多數在大學校園裡當了一輩子教授。

在政府機關裡的，工作平順、生活平淡。反倒是在企業打拚或自行創業的同學，很多成了有錢大老闆，而且生命多采多姿。如果以財富論英雄的話，當年學業成績較差的同學反倒是英雄了。當然以讀書成績或財富多寡論英雄都不足為訓。我們要強調的是，做父母的絕不可以因孩子成績不佳，就認為其前途無望。

孩子是上帝的恩賜

台灣生產的檜木，高大粗壯，堪稱棟梁之材。據說日本占領台灣時，曾從阿里山、太平山、八仙山等地，盜運了許多百年檜木到日本去建神社。檀木家具比一般木材的家具，要耐用幾十年，價錢也貴好幾倍。孩子讀書成績佳好比是檜木，固然很好，但如果整個國家，甚至是全世界都是檜木，必定十分單調乏味。

有的孩子是橘子樹、香蕉樹或一朵玫瑰花，材質當然比不上檜木，但橘子香蕉很好吃，玫瑰花多麼漂亮。你的孩子可能學業成就不佳，但他可能擅長音樂美術，成為偉大的藝術家。他可能擅長體育，在奧運為國爭光。他可能擅長經商或發明，成為大企業家或發明家。

我們千萬不可因孩子成績差，就否定他們。每個孩子都是上帝的恩賜，都大有用處。父母或老師要有耐性及智慧，觀察出孩子的天賦，加以引導，使他們都成為有用之才，發光發熱，照亮並溫暖這個世界。

（本文與台灣醒報同步刊登）