李清志 國片《老狐狸》還沒得金馬大獎前，就有很多人告訴我電影非常好看，要我一定要去看！那天終於去看了，果然非常好看，但是感覺卻非常複雜，可能需要更多思考與咀嚼，才能歸納出我的感想。

導演蕭雅全的作品我並不熟悉，為了去看《老狐狸》，我還特別看了他之前的作品《范保德》，很驚豔台灣有這樣的電影，與過去我看過的國片截然不同，導演用一種獨特風格，去詮釋非常有深度的主題；他的電影有種細緻優雅的質感，探討的故事充滿歷史記憶的細節。

但《老狐狸》比起《范保德》在敘事手法上更精煉流暢，也更好看。獲得金馬獎最佳男配角的陳慕義演得極好，他飾演片中的老狐狸，像極了教父電影裡的艾爾帕西諾，神隱少女裡的無臉男，狄更斯耶誕鐘聲裡的自私財主，或是但丁神曲裡的魔鬼。

老狐狸看似很成功很富有，但心靈卻是極度空虛，老狐狸收藏的骨董車很精彩，有勞斯萊斯、保時捷，以及漂亮姐姐開的積架古董車，可是卻都被放在垃圾回收場；老狐狸身穿三件式西裝，戴著巴拿馬帽，卻喜歡在路邊攤吃東西。而廖界的爸爸廖泰來，過著節儉克難的生活，但每天回家都會吹薩克斯風，也會播放黑膠唱片，那些充滿音樂的溫柔情節令人感動，也讓人感受到他內心的豐富與滿足。

蕭雅全利用這些對比，凸顯老狐狸的窘困，以及廖泰來的富足。老狐狸是個窮得只剩下錢的人，在他的世界裡只有自己，從不關心同情別人，他以為錢財可以買到一切，到最後卻連親生兒子都不認同他；廖泰來卻是內心富足的人，只有內心富足寬廣的人，才能關心別人、同情別人。

蕭雅全的電影一直探討著父子關係，《老狐狸》裡有兩個父親，一個是廖界的親生父親廖泰來，看似是失敗的人，卻是個溫柔體貼，會關心他人的男人；另一個人是老狐狸，看似是人生勝利組，卻毫不在乎別人的感受，他的口頭禪是「干我屁事」，他希望改造引導廖界，成為一個像他一樣「成功」的人，成為他的「兒子」。

老狐狸告訴廖界：「你就是我，你渴望成功。」廖界卻哽咽說：「我不是你！」他不想成為那種自私自利、只顧自己的成功人士。雖然成為有錢的成功人士是何等大的誘惑，但是年紀小小的廖界，卻在經歷一連串事件後，看清了老狐狸的可憐與可惡，因此極力掙扎地抵抗這樣的誘惑。

我覺得廖界能夠對抗老狐狸成功哲學的誘惑，是因為他一直有一位善良溫柔的父親陪伴著他，成為他人生的重要role model（可見父親在孩子成長過程的重要性）；雖然他也曾為父親太溫柔、太容易同情別人而憤怒，但是當廖界處於人生徬徨、抉擇的時刻，他最後還是選擇了善良的道路。

老狐狸的財富、閃亮的名車、三件式的西裝，並不會使他變得更為尊貴；反倒是廖泰來，雖然貧窮失敗，卻依然對人充滿關心、同情與溫柔，顯現出他靈魂的高尚與尊貴。正如大思想家盧梭所說的：「善良的行為有一種好處，就是使人的靈魂變得高尚，並且使它可以做出更美好的行為。」

《老狐狸》電影超越了過去許多國片，不是只著墨在懷舊、情愛、暴力等題材，而是去探討更高深的議題，是關於人生善惡選擇的哲學問題。在真實的世界裡，我們也經常面臨這樣的選擇，我們也像小小的廖界一般，掙扎在善良與邪惡的選擇中。盼望我們都可以選擇善良，得以成為更高尚的靈魂。（作者為實踐大學建築設計系副教授）