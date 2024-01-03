王建煊／王老先生講故事之426：天生我才必有用

我們住的這個太陽系，除太陽為恆星外，另與地球同屬行星的有九個。太陽系屬銀河系，銀河系估計有兩千億個太陽系。如果每個太陽系的大小跟我們的太陽系都有—樣的規模，那麼銀河系就有兩千億個太陽，—兆八千億個像地球—樣的行星。

宇宙又有多少銀河系呢？天文學家説大概有—千億個。宇宙真是太浩瀚了。我們連地球旁邊的—個小衛星－－月亮上面有沒有水，都還搞不清楚，遑論整個字宙呢？人類的渺小與造物主的偉大，真是天壤之別。

勿放棄孩子

所以有太多的事，是我們無法知曉的，其中之一就是「天生我才必有用」。我們每個人有什麼長處呢？有時父母不知、老師不知，連我們自己都搞不清楚。但是我們—定要知道，上帝既然造了我們，就必有用，而且還可能是有很大的用處，只是用處尚未被發現，未被發揮出來，瞭解這個道理，每位父母及老師，絕不要輕易放棄任何一個孩子或學生。當然更重要的是，我們不能自暴自棄，只要不放棄，全力以赴，才華必能顯現。

有天在高速公路上，太太很緊張的説：「要趕快找交流道，下去找加油站加油，因為今天居然忘記看油表，油快沒了。」沒有汽油，車子不能開、飛機不能飛，交通要癱煥。汽油、柴油來自地底下黑黑的原油，台灣就是沒有原油，哪天要是發現台灣某地蘊藏大量原油，整個台灣人民都會開心的跳起來。原油除了煉汽油、柴油外，還是龐大石化工業的基本原料，食衣住行育樂都與它有關係。石化工業是台灣最重要的工業之一。

原油大有用處

可是從前人類的知識不夠，不知道地底下黑黑的原油有什麼用。蘊藏石油的國家，過去常對上帝抱怨，為什麼對他們這麼不公平，地底下都是無用的東西。上帝説：「孩子，我給你們的這些黑東西，叫原油，用處可大了，你們會因它發大財的！」中東許多阿拉伯國家盛產石油，雖然經濟並不發達，但政府卻財源滾滾，社會福利一級棒，從小學念到大學都免費，這是因為他們地下擁有黑色的金子。而造些黑金，從前卻是他們詛咒的東西。

二次世界大戰 由193 9年9月1日打到1945年9月20日，打了六年，直至日本投降才宣告結束，死亡人數達六千五百萬人。二次世界大戰，盟軍用掉的彈藥、武器、飛機大砲、軍艦等不知多少，都未能讓對方投降。然而，美國在日本廣島及長崎分別投下一顆原子彈，日本就投降了。原子彈的殺傷力太大了，一顆下來，就死傷數十萬人。19 45年7月16 日，美國在新墨西哥州的沙漠試爆原子彈成功後，隨即投擲於日本，戰爭終告結束。

鈾礦重金難求

原子彈這麼厲害，是用什麼原料做成的呢？是鈾礦。1939年，希特勒禁止德國占領下的捷克出售鈾礦，引起注意。科學家愛因斯坦上書羅斯福總統，建議研發製造原子彈。鈾礦在製造原子彈之前，用途有限。一旦成為製造原子彈的原料，就變成軍用物資，重金難求。

地底下蘊藏大量鈾礦的國家，可能也曾向上帝抱怨，為什麼他們國家的地底下只有無用的鈾礦，而不是金礦。上帝造萬物都是有用的，有些東西，看起來沒有用，是我們不知道它的大用。上帝造人亦復如此，每個人都有長處，有些人現在看起來十分平庸，甚或被稱為笨蛋，其實他們都是有大用的，只要伯樂出現，他們就都變成千里馬了。

（本文與台灣醒報同步刊登）