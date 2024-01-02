王建煊／王老先生講故事之425：別怕輸在起跑點

運動會賽跑時，裁判口裡喊：「預備！」然後鳴槍，「秤！」競賽開始。有的運動員，槍聲未響就跑，稱之為偷跑，偷跑兩次就會被取消資格。

有位運動員偷跑一次，第二次起跑時，很緊張，怕再提早跑會被取消資格，結果第二次起跑，比別人慢了半步，以致未能進入決賽，甚是可惜。

怕孩子輸在起跑點

現在很多父母，望子成龍，望女成鳳，生怕孩子輸在起跑點。在競相比賽的心態下，孩子的負擔及壓力都大大增加。這就如同，大家坐著看籃球賽，十分舒服。但前排有個人很興奮，大喊大叫的站起來看，後排的人只好也站起來，否則就看不見球賽。結果會場的人都必須站著看球賽，大為掃興。

台灣的教育也是如此，別的孩子三歲學英文，我的孩子也要，否則會輸在起跑點。別的孩子幼稚園大班學英文，我們寶貝幼稚園中班就學，我們要贏在起跑點。台灣的教育，處處存在這種現象，結果家長辛苦，老師辛苦，孩子們更辛苦。有人不忍心看到孩子童年如此被糟蹋，就把孩子送到外國當小留學生，結果又引發了更多問題。

愛因斯坦是遲緩兒

1921年諾貝爾物理獎得主大科學家愛因斯坦是相對論宇宙學的創始人，被譽為是20世紀最傑出的物理學家，美國《時代雜誌》評選他是「世紀偉人」。愛因斯坦1879 年生於德國一個猶太家庭，小時候十分笨拙，到四歲以前，父母還認為他是遲緩兒。小學一年級時，老師説，愛因斯坦這個孩子不可能學會什麼知識的，為了不影響其他學生的學習，令他不要再上學。

如果我們以台灣流行的不讓孩子輸在起跑點來論，愛因斯坦不是已經輸了十萬八千里了嗎？

發現地心引力的大科學家牛頓被譽為是近代科學之父，在科學上的成就幾乎無人能及。可是牛頓小時並非天資聰穎，他1642年出生於英國一個自耕農家庭，出生前父親巳經過世，是個遺腹子。他出生時只有三磅重，是早產兒，大家都擔心他能否存活下來。

牛頓是早產兒

牛頓的母親後來改嫁，牛頓由祖母扶養，因家庭貧困，只好輟學，在家管理莊園。牛頓與一般孩子比，在起跑點上，不也是輸了十萬八千里嗎？

不要輸在起跑點等論調，其實是要孩子從很小的時候，就學會和別人競爭，有必要嗎？人一旦進入比賽，很多怪招就會跑出來，例如投機取巧，走門路，行賄賂，處處想踩住別人，不合作，缺乏愛心，這些都是非常不好的。小孩子因為提早比賽，心裡不知不覺裝了這麼多垃圾，對孩子未來的發展好嗎？

揠苗助長

從前宋國有個性急的入，他嫌田裡的秧苗長得太慢，就去將它們拔高一點，果然秧苗都比以前高不少。回家後，他對家人大談他的辛勞，但不久，秧苗都死了。這是孟子説的故事，要人知道急躁冒進的害處。

父母愛孩子，希望他們出人頭地，但不要窮緊張。現在流行的不要輸在起跑點，要贏在起跑點，都是一些傷害孩子、揠苗助長的論調。聰明的父母，請稍安勿躁，按照《聖經》的話語來教導孩子，其他的就都交給上帝吧！

（本文與台灣醒報同步刊登）