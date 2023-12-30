葉銀華／OpenAI事件與永續發展目標

葉銀華 十一月中旬OpenAI董事會突襲式解除創辦人兼執行長奧特曼的職務，但在員工、投資人、社會等多重壓力下，六天後又宣布奧特曼回任、多數董事離職。此事件引發以「非營利組織」董事會控制營利組織的營運，所產生之治理目標衝突的爭議。OpenAI本身是非營利組織，宗旨為確保人工智慧的發展符合人類的利益，並促進技術的協作和分享，強調AI的永續發展。然而為了AI的龐大投資與人力資本，僅憑非營利組織的運作無法因應，乃下設營利組織進行更大規模投資與吸引人才。此一事件雖是個案，但引發一般企業在追求永續發展時，是否也會產生如此事件的治理目標衝突？本文結合公司治理與永續發展，提出企業經營的新目標，藉以避免如此事件之目標衝突。

大家普遍誤解企業經營只追求股東權益或只在意利潤。從實務運作，當公司滿足客戶的需求而有營業收入時，要先支付人工成本、原料成本、製造費用、管銷費用，也就是員工、供應商，以及公司有業務往來者皆先獲得報償。其次，要支付利息費用、員工教育訓練費用與投入環境保護費用，亦即債權人拿到償付、提升員工人力資本，以及維護公司所在之社區大眾的權益。再者，有獲利須繳納公司所得稅，政府也拿到稅收，此乃公司對公益的貢獻。

因此，在收入分配給上述「非股東利害關係人」後，如果有剩下的才屬於股東的，當然若剩得非常多也全都屬於股東，所以股東是公司風險的最終承擔者，也讓其擁有公司所有權，如此公司才有意願承擔風險，方能增加規模與價值，進一步促進經濟成長。

亦即，企業經營不是僅為了股東或一味地追求利潤。股東是公司擁有者的先決條件是「非股東利害關係人」的合理權益有受到保障。因此，我將公司經營目標，從極大公司價值，轉換成至少先確保「非股東之利益關係人」的合理權益下，再追求股東價值最大。

接著，公司的利害關係人日益重視永續發展的議題，例如：供應鏈的國際大型企業，要求代工廠或供應商必須減碳排放與提高永續發展績效、債權銀行或債券投資人將永續發展納入授信審審及投資標準、政府將淨零排放列入長期目標、股市機構人將永續發展納入投資標準。因此，公司必須與利害關係人溝通，調查各利害關係人對於相關議題的關切度，以及各議題對公司衝擊的顯著性，進而鑑別出公司在永續發展應該注意的重大要議題，並且釐定各議題的具體目標，藉以落實執行（利害關係人的議合程序）。

綜合而言，在永續發展趨勢下，我對企業經營目標是先確保「非股東之利害關係人」的合理權益下，追求股東價值最大（公司治理的目標）；同時，在利害關係人議合下，從事環境、社會、治理面向重要議題的活動，藉以促進永續發展。如此一來，公司的利害關係人，因其所承擔的風險，皆受到合理對待；而且公司亦投入利害關係人所要求的永續發展活動。因此，上述經營目標可引導公司進行決策，同時可明確、有序地衡量公司的表現，避免治理目標衝突的問題，以及追求永續發展。

（作者為陽明交通大學資管與財金系教授）