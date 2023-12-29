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王建煊／王老先生講故事之424：每個人都有他的特色

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
愛子如命的父母們，千萬不要按自己的好惡為孩子規劃一切。孩子是上帝所賜，要按著上帝給的恩賜發展，才會有榮耀神的成就，否則都是揠苗助長。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
愛子如命的父母們，千萬不要按自己的好惡為孩子規劃一切。孩子是上帝所賜，要按著上帝給的恩賜發展，才會有榮耀神的成就，否則都是揠苗助長。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

有個國三女孩，鋼琴彈得好，小提琴拉得好，還會吹笛子，圖也畫得不錯。媽媽經常向人介紹她這個多才多藝的女兒。有次女孩在彈琴，我讚美她琴彈得真好，問她：「將來要不要成為鋼琴家？」她搖搖頭説：「不要。」我又問她： 「天天彈琴會不會很累？」她點頭説： 「會。」我又問：「彈琴快樂嗎？」她搖頭，表示不快樂。我説：「那你為什麼要學琴呢？」她説：「是媽媽要我學的。」孩子多才多藝，快樂的是媽媽，不是孩子？

父母快樂孩子辛苦

讓孩子學許多才藝，要花不少錢，還要接送，十分辛苦，但為了孩子，再辛苦也值得。值得什麼？孩子並不快樂。除少數孩子會走向音樂之路，多數孩子在日後升學壓力下，鋼琴、小提琴等，大多束之高閣。父母是基於什麼樣偉大的理由，讓孩子的童年這麼辛苦呢？恐怕有不少父母，是在不自覺中，滿足自己的虛榮，也有家長一味趕時髦，美其名説，怕孩子輸在起跑點。

猶太人口占世界總人口的0.3% 諾貝爾獎得主卻占30%。猶太人教孩子的方式，值得我們參考。一位猶太媽媽説，看到台灣許多父母要求孩子學各項才藝，甚至要求孩子練芭蕾舞，真是不可思議，她說： 「我們猶大人從來不要求孩子學這個、學那個的，讓孩子自由發展。」

孩子不是比賽工具

父母希望孩子多才多藝，原因之—是父母愛比較的心理。別人的孩子學鋼琴，我的孩子當然不能少，起碼也要學個小提琴。你的孩子名列前茅，我的孩子當然得是前三名。父母在孩子進幼稚園時，就已經為他們立下將來要念一流大學，成為博士、科學家，或為他們成就偉大事業預先作規劃。

猶太父母説，我們從來不拿孩子做為比賽工具，也不在乎孩子成績比別人差，一切順其自然。上帝造人，每個人都不相同，每個人都有不同恩賜，做父母的只希望這種不同的恩賜，能在孩子身上發揚出來。所以猶大人父母經常尋找孩子有何與眾不同之處。諾貝爾獎的得主，其實就是把上帝給他們的「特別之處」發揚光大而已。嚴格說，每個孩子都是諾貝爾奬的候選人，理由不是他們比別人好，而是他們有特別之處。

父母如果一天到晚陰魂不散的盯著孩子，稍有與父母想法不—致，就立刻導正方向，—有不足，立刻補強，孩子的發展被局限在父母的想法中，父母既然沒有得諾貝爾奬，孩子在同樣的思維框框中成長，當然也得不了諾貝爾奬。

與眾不同的恩賜

義大利物理學家、天文學家伽利略的父親是音樂家，希望兒子學醫，刻意安排他進入比薩大學醫學院。但上帝給他的恩賜不是當醫生，而是成為天文及物理學家。他利用自製的望遠鏡，證實天文學家哥白尼「日心説」的正確性。伽利略若照著父親的安排，他來自上帝與眾不同的恩賜就無法發揮，歷史上就不會留下伽利略這個名字了。

愛子如命的父母們，千萬不要按自己的好惡為孩子規劃一切。孩子是上帝所賜，要按著上帝給的恩賜發展，才會有榮耀神的成就，否則都是揠苗助長。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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從前有位替我服務的司機先生，年纪比我大一點，身強體壯，尤其不怕冷，夏天或冬天都只穿—件衣服，大家都覺得稀奇。很多外國人冬天都穿得很少，我們常以為他們天生不怕冷。其實主要是習慣所致。台灣有些父母，一天到晚擔心孩子受涼、感冒，穿的總是比實際需要多。久之，孩子就會習慣那樣的穿著，穿少了，真的會感冒。

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