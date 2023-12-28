王建煊／王老先生講故事之423：貧窮也可以是成功的基石

中國大陸有則新聞報導，一位農村來的女大學生，獲得人民幣2000元的清寒奬學金，她家每個月收入只有300元，2000元奬學金對她們來說，是一筆很大的數字，但她卻拒領。理由是，這樣大家就會知道她家很窮，沒面子。這種心態與認知非常偏差，引起媒體廣泛報導和討論。

愛面子誤一生

在台灣，有位肢障的父親，妻子離家出走靠71歲的老母賣掃把維生。但是肢障的父親，怕別人看不起他及兩個就讀國小一、二年級的兒子，總是給孩子許多零用錢，孩子逛夜市，出手大方，像大戶人家的闊少爺。兩個孩子在夜市花錢，常半夜不歸，被警方送回近百次。

上述這種愛面子的心態，聽起來有點不可思議，卻是普遍存在的，只是程度不同。其實貧窮不可恥，打腫臉充胖子才可恥，因為貧窮而感到可恥的人，才是真正的可恥。

貧窮常是人邁向成功的正面因子。義大利知名導演貝里尼(Roberto Benigni)1999年因自編、自導 、自演的影片「美麗人生」 ( Life is Beautiful ) ， 榮獲第71屆奧斯卡金像獎最佳男主角及最佳原著劇本奬。在頒奬典禮上，貝里尼説，我最感謝我的雙親， 因為他們給了我最大的禮物－－貧窮，早期的貧困，使我有了更多的人生歷練。換言之，貧窮是促成貝里尼在電影事業上飛黃騰達的主要原因。

王永慶家窮而成功

在台灣有經營之神之稱的王永慶先生，他領導的台塑集團，年產值二兆七千餘億元，占台灣國民生產毛額的六分之一，員工近八萬人。王永慶先生1917年生於台北縣新店鎮直潭里，兄妹八人， 他排行老二，父親以販售茶業為生，家境十分清寒。王永慶讀小學時，每天上學之前要先到附近水井挑水十幾桶填滿家中水缸，才步行十公里上學。放學回家還要挑水，並扛飼料回家餵豬。

1995年，王永慶母親逝世，在林口長庚大學舉辦告別禮拜，我應邀參加。在述説母親生平事略時，王永慶説，父親經過兩年多的病痛折磨，加上辛苦積蓄一朝用盡，全家生計已至山窮水盡，所以在一天晚上，父親爬到茶葉工作間，要上吊自盡。但因站不起來，又倒下去。奇怪的聲響，驚醒母親，她抱住父親大哭，引起一家大小從夢中驚醒，全家悲慘痛哭。王永慶小時候家境貧困的程度，由此可見一斑。

生活煎熬成就偉大

王永慶為什麼會成功？原因當然很多，但貧窮絕對是重要因素。1975年，王永慶在美國，接受聖若望大學頒贈榮譽博士學位時說：「直到今天，我還常常想到，由於生活中受過的煎熬，才讓我產生了克服困難的精神和勇氣，幼年時生活的困苦，也許是上帝對我的賜福。」（見郭泰著《王永慶給年輕人的8堂課》，第89頁）

在美國最為人敬重的林肯總統，1809年生於美國肯塔基州，家境貧困，九歲時母親貧病交加死去，用簡單的雪橇拖到山上埋葬。他做過各種苦力工作，童年時只上了不滿一年的學校。家窮無力買紙，就在木板上用木炭練字，字寫滿了，就用刨子將字刨去，再繼續寫。

1837年林肯準備開業當律師，身無長物的他，到店舖買棉被，跟店主説，可否賒帳，如果律師事務所順利開業，一定如數償還。後來他的事務所算是營運順利，律師生涯成為他邁向成功的基礎。林肯之所以成為全世界肯定的總統，成功因素當然也很多，小時的貧困，使他有更多磨練機會。

貧窮是上帝在為我們的成功鋪路。貧窮雖然無人喜歡，但它確實是讓人邁向成功的正面因子。

（本文與台灣醒報同步刊登）