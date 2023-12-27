「雙重思想位於英社的最核心處，因為黨的必要做法，就是使用清醒的欺騙，同時又以完全的誠實把持對目標的堅定性。刻意說謊，同時真心誠意地相信，忘掉任何與此相悖的事實…如此無限反覆，謊言總先於真實一步，最終，黨透過雙重思想，就能夠劫持歷史進程，而且我們知道，它或許還能如此繼續幾千年。」

這是喬治．歐威爾經典著作《一九八四》書中的一段話。用這段話來評價蔡英文總統兩任任期的表現，並沒有太大的違和感。過去這七年多來，我們老是看到，執政黨總是謊言先於真實一步。

在《一九八四》一書中，「英社」是施行高壓極權統治的可怕執政黨。英社統治國家的三大口號是：戰爭就是和平、自由就是奴役、無知就是力量。英社設立四大政府機構：和平部主管戰爭，真理部主管造謠，友愛部主管酷刑，富裕部主管飢餓。從意識形態的口號到政府部門的職掌，在在凸顯出來英社政權的運作，都是依循一個邪惡的律則，那就是「雙重思想」（doublethink）。

根據歐威爾的解釋，雙重思想指的是一個人在思想上同時持有並接受兩個相互矛盾的信念。用白話文來說，雙重思想意思是「精神錯亂」與「人格扭曲」。老大哥與黨會無所不用其極向人民灌輸雙重思想，想辦法讓人民認知失調、精神分裂。

老大哥與黨要求人民要接受，好人其實是壞人、壞人才是好人；對的事情其實是錯的，錯的事情才是對的；真的消息其實是假的，假的消息才是真的。透過這樣的心智操作與控制，黨與老大哥做什麼，都被認為是對的，即使其行為相互矛盾。

《一九八四》的名言「老大哥萬能，黨一貫正確」，是當代台灣民主政治發展危機的寫照。陳時中的疫苗政策不會錯、陳吉仲的農業政策不會錯、黃曙光的潛艦國造政策不會錯、蔡英文的能源政策不會錯、賴清德的雙語政策不會錯。林智堅論文抄襲，當然不會認錯，他有蔡英文親自背書。

賴清德萬里老家爭議事件發生至今，民進黨一如以往，持續散布各式各樣讓人精神錯亂的雙重思想內容。賴清德對此一事件的處理態度與方式，讓人明顯看到一個集話術治國、情緒勒索以及權力傲慢於一身的民主怪物正在成形。

賴皮寮不是一時的現象，它是民進黨執政的本質—「老大哥萬能，黨一貫正確」。從蔡英文到賴清德，我們看不到民主進步（黨）的改變。明年一月我們是否將會選出一個「賴皮寮」政權？這是台灣理性選民必須嚴肅思考的課題。（作者為東吳大學社會學系副教授）