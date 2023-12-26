王建煊／王老先生講故事之422：磨練！磨練！再磨練！

從前有位替我服務的司機先生，年纪比我大一點，身強體壯，尤其不怕冷，夏天或冬天都只穿—件衣服，大家都覺得稀奇。很多外國人冬天都穿得很少，我們常以為他們天生不怕冷。其實主要是習慣所致。台灣有些父母，一天到晚擔心孩子受涼、感冒，穿的總是比實際需要多。久之，孩子就會習慣那樣的穿著，穿少了，真的會感冒。

太多得保護容易生病

有年春天，天氣早已不冷了，但我看見一個小女孩，穿有帽子的夾克式外套，完全是冬天的服裝。我問她母親 「為何給孩子穿這麼多？」她答「怕孩子受涼感冒。」我説：「你給孩子穿這麼多，孩子身上在發汗，一脱衣就感冒了。」我也不敢勸她讓孩子脱衣服，這樣－熱－冷，萬一孩了感冒了，這位媽媽—定會怪我。

很多外國小孩，睡在搖籃裡，母親故意讓孩子的頭對著微風吹。中國人認為這是迎頭風，吹了會受風寒，要趕快遮蓋起來。可見我們的孩子從小就受到太多保護，反而容易生病。

大家有沒有注意到，和身體比起來，我們的臉孔比較不怕冷，入冬時，我們會先加衛生衣，外面再套夾克，總之天氣愈冷，就愈穿愈多。但是我們的臉孔，並沒有因為天氣變冷就多加保暖的裝備，原因是不方便、不好看。所以冷空氣來時，臉孔的皮膚多有磨練的機會。臉上的皮膚與身上的皮膚有什麼兩樣？沒有不同，只是因為臉上皮膚受到的保護較少，它與冷空氣經常爭戰，所以不怕冷。身上的皮膚受到太多保護，反而弱不禁風。

草莓族其來有自

我們的孩子也是這樣，父母處處呵護，孩子缺少磨練的機會，很容易就變成「草莓族」，—碰就爛了。父母要孩子成才，就要想辦法讓孩子有「鐵打的身體、鋼般的意志」。

從前我常有機會去成功嶺大專暑期集訓演講，司令官告訴我，現在大學生體能很差，報到時就因體能原因，有數百人或上千人被刷掉。集訓時，每天下午二點以前不能進行課外訓練，因為怕學員中暑。我開玩笑説：「那將來怎麼打仗呢？是不是要跟對方約定，下午二點前不在戶外交兵？」司令官又説，還有父母打電話來抱怨孩子沒有熱水洗澡，七、八月是每年最熱的季節，還要熱水洗澡，否則會感冒，這樣的少爺兵，能打仗、能保國衛民嗎？

我問司令官「你們不可以嚴一點嗎？」他説不行，嚴格—點，萬—有人中暑，或是身體出了狀況，那就不得了，民意代表、上級機關，質詢、調查沒完沒了。

數大饅頭的日子

因此—切以安全、不出事為原則，順順利利的把暑期集訓辦完，就感激不盡了。磨練的益處大家都知道，但是當磨練來臨時，總是設法逃避。從前我們自己在接受大專暑期集訓時，也是千辛萬苦，那時每天早餐都是一個大饅頭，所以大家就數饅頭，吃完六十個饅頭，暑訓就結束了。離開時，大家都精神飽滿、體格強健。但是問大家要不要再來一次，大家都笑著搖頭説：「不來了！不來了!」。

（本文與台灣醒報同步刊登）