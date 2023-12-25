王建煊／王老先生講故事之421：多加一點點 就脫穎而出

有個年輕人高職畢業後，在一家摩托車行當修車技師。他工作勤奮，很快就成為店裡修車高手。除了修車，店裡有什麼雜務，他都主動去做，甚得入緣。車子修好後，他會做些簡單的洗車服務。客人取車時，看到的是一輛乾淨的機車 當然高興。因此來修車的人，都指定要這位年輕人服務。

誠懇的人有前途

老闆看在眼裡，除了非常滿意外，也看得出來這個年輕人雖然學歷不高，但絕對是一位誠懇、大有前途的人，老闆有個大學畢業的獨生女，對這位年輕的技師也心生好感，認為是可以託付終身的人，後來便嫁給他了。年輕技師繼承岳父的事業，成為老闆，車行也由只修車、變成兼賣機車的一個大車行了。

有次我在大學修的「保險學」考了100 分，同學跑來告訴我，我真的不敢相信，後來分析，是因為除了書本上的內容外，我還將老師在課堂上額外補充的講解也寫在答案卷上，老師甚感滿意，給了滿分。其實答題內容多加了一點點，就得了100分。

教育孩子多加一點

所以當父母的，要教育孩子，凡事多加一點點，雖然只是一點點，就能脱頴而出。孩子懂得凡事多加一點點，當他經驗到成功之道後，凡事他就會多加一點點、再加一點點，成功機會就更大了。

早年外商銀行各項資料常是用英文寫的，有次一位年輕行員負責向—個大企業老闆作放款的簡報，他知道這位老闆英文不好，所以他在英文簡報之外，另外準備了一份中文簡報，提供這位老闆參考。後來這筆鉅額放款做成了，原因是那份中文簡報發生了作用。銀行的外國經理因而注意到這位年輕行員，加以抜擢。有時我們只要細心—點，多關注—下別人的需要，你就能與眾不同。

有家外商公司招聘職員，一位應徵者想，既是外商公司，説不定會被要求用英文自我介紹，所以他將自傳翻譯成英文，並且多次熟讀。面談時，果然被要求以英文自我介紹，他因為有充分準備，不但內容中肯，而且英文用字譴詞都能達標，主持口試的老外，大感滿意，當場決定錄用，並將其職務由應徵的業務員調整為組長。

殷勤籌劃足致豐富

這個年輕人是運氣好嗎？當然不是，是他多用了—點心，就出人頭地了。如果你是主管，難道不喜歡這樣凡事多獻—份心力，多作準備的人嗎？

有些應徵工作的人，常亂槍打鳥，凡有招聘員工的，他都去應徵。但事前毫無準備，甚至連那家公司是做什麼的都不清楚，怎麼可能被錄用呢？

箴言第二十一章5節：「殷勤籌劃的，足致豐裕，行事急躁的，都必缺乏。」正是凡事是否多有準備、有備無患的最佳寫照。

（本文與台灣醒報同步刊登）