王正方／人工智能AI無心可用

十多年前，我們還用老式照相機，瞇上眼看窺視孔，再按下快門，多少帶著點兒專業性。膠片送照相館，隔幾天取來一張張仔細看，有喜悅又懊惱，學到點攝影竅門。照相技術優秀的人備受誇讚。

如今個個用手機拍照，簡單快速，找到對象就按，先進手機什麼都為你想到，錯不了。然而拍出來的東西如何呢？信手拈來的作品居多；庭園中一花一草、寵物的萌態、家人歡聚等，自有一番情趣。有人偏愛拍菜餚，桌上的每道菜都照下來，上網傳播，引得觀者饞涎欲滴卻吃不到，何其殘忍？

餐館群體照最常見；親眾好友酒足飯飽，杯盤狼藉，拍個團體照不可少。前後擁簇著，餐廳服務生掌鏡，逼出大家的蒙娜麗莎永恆微笑。又問：西瓜甜不甜？比個手勢呀！將拇指和食指斜併在一起（乃韓國人發明的愛心標記）彆扭，為啥人人要捏著一坨鼻屎呢？自拍（selfie）頗盛行，高舉手機拍照的那人「面子」極大。

這樣拍出的影像了無新意，擺姿勢太久，免不了有人表情僵硬、作強顏歡笑狀。手機更備有「美肌」功能，中老年人陡然有著少年郎或少女的臉龐子，乍看似凍齡，但體態都露了餡。

手機拍照方便，底片不會告罄，聚焦、調鏡頭、變更快門速度等一律不用管。不少人看著有個畫面，便放手去拍；一口氣拍十幾張同樣的。經常有人要求：「導演，幫我選選這些照片，哪一張好？」困難呀！實話實說：沒有一張好的。怎麼會？拍了那麼多張，總該撞上幾張正的吧！這是閉上眼「散槍打鳥」的做法，子彈滿天飛，笨鳥會自動撞上去？

照相和射擊，都必須先瞄準。瞇起眼睛從窺視孔凝心觀察，琢磨最適當的構圖、景物、光影、人物表情和動作…在關鍵的一刻，按下快門，或許能拍出像樣的照片來。舉起手機不論見到啥就猛拍，難免千篇一律乏善可陳。

攝影大師約瑟夫．卡仕（Yousuf Karsh），於一九四一年二次世界大戰熾熱時，為英國首相邱吉爾拍肖像照。卡仕先生回憶：

「邱吉爾不記得當天安排了照相，在現場粗聲粗氣的問：『這在幹什麼，怎麼我不知道？』然後首相點了一支雪茄，噴了滿屋子的煙，還大方地說：『你也來一根吧！』我端菸灰缸給他，首相全不理睬。攝影準備工作安排妥當，他還在那兒大口吞雲吐霧，只好繼續等待。過去恭敬地說：『先生，對不起。』我猛地將他嘴上的雪茄奪下。回到攝影機旁，但見邱吉爾首相一臉慍色，似乎要把我吞下去！立即按下快門。」

邱吉爾首相深鎖眉頭，怒目而視，嘴巴微微噘起，一手插腰，正要與對方動手？當時希特勒以火箭跨海狂炸英倫，打得滿目瘡痍。邱吉爾發表著名演說：「絕不氣餒、絕不言敗，我們將戰鬥到底…」

照片充分表現出首相的倔強豪邁，媒體瘋狂刊載，它鼓舞了民心，凝聚了士氣。（老邱怒不可遏，來自攝影師無理扯下他最鍾愛的雪茄。）

卡仕大師巧思在心，一舉捕捉住珍貴的剎那。

「心」是人類獨有的寶藏，「善用其心」無往而不利，創意不絕。

人工智能拍不出好照片，因為AI無心可用。（作者為電影導演）