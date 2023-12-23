方祖涵／棒球夢的貧富差距

爾灣在洛杉磯南郊，是美國亞裔人口密度最高城市之一，人數甚至超越白人。不管是爾灣，或是包括爾灣在內整個橘郡，收入都遠超過全國平均，聚集不少富裕人士。

在這個人口僅卅萬出頭的地方，市民運動設施尤其值得羨慕，一共有八十幾個公有棒球場，其中十二個座落於大運動公園區，不但具備完美夜間燈光，還有舒適觀眾席。大運動公園占地五平方公里，幾乎跟整個新北永和區一樣大，晚上此處經常燈火通明，聚集前來練習與比賽的民眾、學童，跟家長，嶄新球場燈火通明，煞是一幅蓬勃景象。

不少前職棒球員退休後選擇在鄰近地區組隊，小朋友從幼兒到中學年紀都有機會參與。因為市場龐大，在這裡組隊教球的人非常多，不僅退休選手，像現役紅雀明星三壘手亞瑞納多家族也有好幾支球隊，並且是聯盟常勝軍。

聽起來是孩子學習棒球的天堂，不過，現實門檻還是存在。在爾灣，要參加知名球隊接受教練指導，每個月至少需付幾百元美元，而這只是基本費用而已。其他像球棒、球鞋、手套、護具都須自備，球隊制服也需訂製；此外，因為進入球隊前要經過測試，進入後又有持續競爭，有些家長會替孩子聘請私人教練，就像請家教補習學科一樣。換句話說，雖然到處都是公共球場，棒球夢仍然不再便宜。

根據美國疾病防疫中心一項研究，年收入十萬美元以上家庭，七成孩童會有課外體育活動，相對地，年收兩萬五千以下低所得家庭，孩童運動比例劇降至三成一。體育成就以往是社會階層流動重要動力，貧窮家庭有機會藉此翻身，像獲得大學獎學金或職業運動合約都能改變人生。然而，在貧富差距一直擴大，資源分配更失衡之後，困難度變得愈來愈高。

儘管富裕家庭有資源讓孩童在運動項目精進，卻有新問題需要面對。資深教練作家琳達．佛萊納根在副標是「金錢跟瘋子如何毀壞學童運動」的著作裡就提到直升機家長帶來亂象，不管是過度關心孩子在球隊位置，或是在比賽時與裁判或對手造成衝突，這些情況都已成學生運動常態。

家長關心孩童發展，積極參與練習與比賽，表面上似乎是健康的家庭活動，卻也存在潛在問題。體育活動競爭不斷，不管是輸贏或個人表現好壞都會讓家長情緒激昂。倘若同樣情況出現在學業項目，家長看小孩數學考卷第一題寫對就即時歡呼並貼文慶祝，第二題錯了就破口大罵考卷有問題，如此程度關心，極可能造成過度壓力。佛萊納根就認為家長不該頻繁出席，好讓孩童有自我發展空間。

美國衛生院一項近期論文對此議題有相同結論，證實家長在運動場壓力對孩童負面影響，並建議以更多讚美與理解來改善。總之，要讓孩子享受成長，如何拿捏關心程度，無疑是父母必須面對的新課題。（作者為運動文學作家）