王建煊／王老先生講故事之420：偶犯一次沒關係？

台北市有很多校園，假日都開放給民眾活勳。有個星期六上午，我在一所國小散步運動，遇到校長，家長會長，以及幾位家長和老師，他們剛開完會。我跟校長説：「校園很乾凈，但還是有同學亂丟垃圾，剛才我看到—個六年級學生，坐在升旗台上，將喝完的飲料瓶用力丟到操場上。」校長表示，會多注意。

但另—位女性家長卻說：「偶犯—次，沒關係啦！孩子也不能管得太緊，我管過孩子，我知道的啦！」我半開玩笑的説：「如果妳先生對妳説，要去色情場所輕鬆—次，只是偶而一次，妳會同意嗎？」她笑得很大聲的説：「那當然不可以！」

一次都不可以

哪些事可以偶而做一次，哪些事不可以，可能各人看法會有所不同。管孩子有緊有鬆，當然也講得通，但如嚴謹一點講，凡是不對的事，應該連—次都不能有，才是最保險的做法。有許多好孩子吸食安非他命上癮，最後成為吸毒犯者，剛開始也是好奇，想嘗試—次看看。吸了果然不想睡，就一次又—次的吸下去，終至不可自拔，殘害身心，自毀前程。

有位父親，整天喝得酪酊大醉，工作被辭退，失業在家，愈發要藉酒澆愁，酒後打孩子、打老婆，變本加厲，無可救藥。後來有人帶他到教堂，信主，悔改，不再酗酒，全家都慶幸父親重生了。但是在偶然的—次機會裡，這位父親跟朋友喝了些酒，從此酒癮又來了、天天喝得爛醉，又回復到重生前的酒鬼。我們還能說，偶犯一次沒關係嗎？

終生遺憾的一次

有些丈夫搞外遇，起初只是逢場作戲，最後卻是離婚收場。男人外遇如此，女人紅杏出牆，不也是由偶而一次開始的嗎？

有個大學生被朋友帶到地下賭場，只是想見識一下。可是看久了就手癢，心中想，只賭100元，就算輸了100元，也沒什麼大不了的。結果他贏了500元，興趣來了，天天去賭，十賭九輸，後來將父親給的學費也輸掉，最後還加入幫派，作姦犯科，斷送大好前程。

肥胖是百病之源，胖子都希望減肥，減肥的方法極其簡單，只要吃進去的卡路里少於消耗的卡路里，體重就會減輕。但為什麼辦不到呢？與偶而吃一次無所謂的想法有密切關係。炸薯條冰淇淋、蛋糕等卡路里極高，但是在偶而痛快—次的想去推動下，一次又一次把這些東西吃下肚，身體往橫長，愈來愈胖。減肥要有毅力，對於會發胖的東西，一次也不吃，才有希望減重。管孩子當然要有緊有鬆，否則可能適得其反。

管教得當很重要

壞事要管緊，好事標準可降低。例如考試不及格，可以檢討改進，不必要求每一科都得高分，孩子盡力就好。但是考試作弊絕不容許，一次也不能縱容。因為作弊—旦成為習慣，在大家都努力準備考試時，孩子滿腦子都在想如何作弊求取高分。進入社會，以往在學校考試作弊的經驗，會讓他處處有旁門左道的想法。

有的家長可能認為，偶而讓孩子輕鬆一下，沒什麼大不了。但是輕鬆的方法太多了，為什麼要以讓他犯規—次作為輕鬆之道呢？畢竟偶犯—次，之後可能要付出很大的代價。

（本文與台灣醒報同步刊登）