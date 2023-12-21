王建煊／王老先生講故事之419：吃虧就是福

有位台大商科學生，暑假想去電腦軟體公司實習、學點東西，學東西是重點，有無薪資並不重要。父親介紹他到—家電腦公司實習。電腦公司－向忙碌，去實習的人，常常學不到太多東西，因為沒人有時間指導這些大學生。可是這個商科學生卻學到了很多，滿載而歸，因為他做到了「吃虧就是福」。

看似吃虧卻是福

這個大學生，每天都提早到辦公室，把辦公室整理得乾乾淨淨。中午出外買便當，順便替同仁帶便當回來，大家都非常感謝的説：「不好意思，每天都麻煩你！」 因此他請教問題時，無論大家再忙，都會抽空教他。一個暑假下來，他學到了很多，也交了很多朋友。臨走時，老闆對他説：「畢業後，如有意願，歡迎來上班。」他連畢業後的出路都找好了。

這個孩子究竟做了什麼了不起的事，以致有這麼好的結果呢？只不過是掃了地，中午順便替大家帶了便當回來而已。更妙的是，因為他是大主顧，便當店老闆也很喜歡他，常常替他的便當加菜。這個孩子的事例，充分印證了「吃虧就是福」的道理。

現在有很多年輕人，嬌生慣養。要他掃辦公室的地、替大家買便當，他認為那是欺負人，你們當我

是什麼？是掃地、買便當的小弟呀？—氣之下就不幹了！最後吃虧的還是自己。

人算不如天算

有位繼母，丈夫去世分田產時，偏心地將肥沃的良田分給了自己親生的兒子，將鳥不生蛋的地分給前妻生的兒子。大兒子雖有不滿，但還是接受了這樣的分配，而且還因為弟弟年幼，讓弟弟多分了一些田地。後來政府規定不宜耕種的田地可以變更地目成為建地，地價一夕之間翻漲百倍，大兒子因而成為億萬富翁。小兒子還在辛苦的耕種那塊肥沃的良田，日子過得跟大兒子簡直不能相比。繼母只有嘆氣的份，認為人算不如天算。

有個農村家庭，靠種幾畝地為生，但生養眾多，有五個孩子，日子實在過不下去。有慈善機構表示，可以安排美國愛心人士領養家裡的孩子，夫妻很痛苦的接受了這個建議。但要把哪個孩了送走呢？二女兒小時候跌斷手臂，是個獨臂人。她雖然捨不得離開父母，但她留在家中無法幫忙農事，所以自願被領養。

祂必暗中察看

十幾年後，這個被美國人收養的女孩，已經大學畢業，亭亭玉立，斷臂也裝了義肢，生活富裕。回國探親好像榮歸故里，可是另外四位兄弟姐妺，卻仍在田裡辛苦耕作。這是命嗎？耶和華神是公義的，祂必暗中察看，誠實報應。

很多人的人際關係不佳，就是因為斤斤計較，處處占便宜，朋友對他敬而遠之。做父母的有沒有教孩子「吃虧就是福」的做人道理呢？或是你根本不信這一套，自己就是一位絕不肯吃虧的人，如果你真是這樣的人，那麼你孩子在人生旅途上，八九不離十，將不會有喜樂的日了。

（本文與台灣醒報同步刊登）