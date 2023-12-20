王建煊／王老先生講故事之418：夫妻同負一軛

有一對夫妻，先生是虔誠的佛教徒，太太則是教會詩班的指揮，兩人信仰截然不同，能夠相安無事嗎？先生在家燒香、念經，太太能接受嗎？而太太星期六教會有禱告會，星期天去作禮拜，先生會覺得舒服嗎？

價值觀不同

報紙上有篇讀者投書，讀者問專欄主持人說，他的女朋友是基督徒，經常拉他去教堂，平常難得有時間見面，星期天還要去作禮拜，心中不高興已經很久，可是女朋友卻說是為他好，要拯救他的靈魂。最近談到婚嫁，又因宗教信仰和傳統婚禮發生衝突，鬧得不可開交。他問專欄主持人，應該怎麼辦？投書人的署名很有意思，自稱是「不想上天堂的人」敬上。

專欄主持人的答覆是，互相尊重彼此信仰，在達成共識前，婚事最好暫緩，否則結婚後問題會一籮筐。

《聖經》對基督徒與非基督徒是否適宜結婚，有很明確教導。哥林多後書第六章14節：「你們和不信的原不相配，不要同負一軛；義和不義有什麼相交呢？光明和黑暗有什麼相通呢？」

黑暗和光明不相通

軛是套在牛脖子上的曲木，用以拉動犁具犁田，有時會有兩個彎曲的軛，用兩條牛拉犁具。這時兩條牛若一向東、一向西，犁田工作就會很辛苦。所以《聖經》特別指出基督徒與不信的，不要同負一軛，意思是不要共有婚姻生活，因為結果可能是痛苦的。

戀愛時，感情的衝動遠大過理智，認為只要相愛，什麼問題都可解決。有的互相保證，尊重彼此信仰；有的則是試圖在婚後認為可以改變對方。但經驗告訴我們，成功的案例不能說沒有，卻多數是不幸福的。二人結婚成為一體，要共同生活一輩子，同負一軛，二人若不同心，豈能同行呢？

宗教信仰不同的人，如果對於信仰只是形式上的，夫妻雙方糾紛應該會少一點，但基督徒的一方，很快就會逐漸遠離教會與神，這當然是十分不好的事。但如一方是十分虔誠的基督徒，夫妻就會因為信仰上的事，鬧得不愉快，甚或因此分手。上面這樣的例子， 屢見不鮮，所以《聖經》上才說：「你們和不信的原不相配，不要同負一軛。」

夫妻一同工作

台北市羅斯福路上，位於台大對面，有一間校園書房，有歷史、有名氣，這間書房主要由校園團契經營的。校園團契主要在各級學校作學生福音工作，國外也有類似組織。校園團契內部規定，正式同工，夫妻雙方必須一起在校園團契工作。不能一方參與，一方在另外地方就業。理由是夫妻必須同進同出，否則一方為籌辦佈道會，一星期都在忙，另一方可能就有怨言，夫妻如辦同樣的公，不但不會彼此抱怨，且能相互協助。這種內規，也是《聖經》教導，在願意同負一軛的情況下，才能公私圓滿。

有一對年輕基督徒要結婚，可是父母不是基督徒。孩子說要在教堂行婚禮，父母說要行古禮•燒香點燭拜天地，兩代於是產生爭議。父母說你們還年輕，將來有孩子，生活負擔不輕，建議不要行基督教的十一奉獻，孩子說不行。父母因此不高興，說如果你們要十一奉獻，將來生活費用有困難時，父母不會協助任何一毛錢。

共同信仰的伴侶

年輕基督徒有信心，對父母說，他們寧願不要父母的錢。這種情況在夫妻有一方不是基督徒時也會發生。所以基督徒朋友，如果想一輩子不偏離主道，一定要找一位有共同信仰的伴侶，才能同負一軛。

有許多公司成長得很快，原因之一是他們有優良的企業文化，在這個企業裡的人，都要認同這個文化，這種企業文化的認同，其實也是一種信仰，理念一致，才能發揮團隊力量，公司才能興旺。

（本文與台灣醒報同步刊登）