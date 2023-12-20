王建煊／王老先生講故事之417：失去靈魂不算優秀

美國哈佛大學有位院長寫了《失去靈魂的優秀》這本書，主要在説明有人成績優異、腦筋靈活，但品德不佳，結果反成禍害。哈佛大學出了不少這樣的學生，台灣許多著名的大學不也有這種現象嗎？

靈魂就是生命

靈魂是什麼？靈魂就是生命。創世紀第二章7 節：「神用地上的塵土造人，將生氣吹在他鼻孔裡，他就成了有靈的活人。」人的生命是神將無形的靈（或稱靈魂），放在用塵土造的軀殼裡，生命乃有形化。因此所謂失去靈魂的優秀，就是沒有生命的優秀，這種優秀是毫無意義的。

從前有位朋友，三十多歲仍未結婚，大家常為他介紹漂亮的女朋友，但是他拒絕的理由常是，女孩子雖然漂亮，但缺少一份靈氣。台灣有位演藝人員被稱為「木頭美人」，恐怕也是因為缺乏靈氣吧。

那失去靈魂的優秀是什麼呢？沒有靈魂，卻十分有才幹，這種才幹就像原子彈，比手榴彈更多出數十萬倍的殺傷力，這種失去靈魂的優秀幹才愈多，社會死得愈快，台灣目前不就是這樣嗎？

世界上有才華的人很多，天才也不少，這些人真的都對社會有用嗎？世界上沒有誰必須是才華出眾，但每個人都必須是有品德的人。而品德中最基本、最要緊的要數「愛」與「忠誠」兩項。

不孝順不錄取

大陸著名的北京大學，有次單獨招生，在規章中曾打算增加一項錄取條件，考生必須孝順父母，若有人舉出不孝事證，成績再好也不錄取。

美國哈佛大學有一年拒絕錄取119名學生，因為這些學生以駭客手法入侵學校網站，搶先偷看錄取成績，美國麻省理工學院也以相同理由拒絕了32名學生的入學申請，因為他們違反了誠實的基本要件。

這些學校的做法，就是不希望培養失去靈魂的優秀人才。

幾十年前，台灣第一次出現公然搶劫銀行的盜匪，後來搶匪被判死刑。這在當時是不得了的大新聞，搶銀行原本是指發生在國外的事，在台灣竟然也發生了，新聞喧騰了好一陣子，大家憂慮台灣這塊平安之地，不知會變成什麼樣子。這個搶匪在警察問話時說：「我只是持槍搶錢，並非什麼可惡的人，真正萬惡不赦的人，是那些搶了更多錢 ，法律卻無以治罪的人。你們治不了他們，只來抓我，算我倒霉。」他說的沒錯，這些被稱為「智慧型犯罪」的人，他們知道如何鑽法律漏洞，巧計安排，搞了大錢，卻安然無事。

高學歷的犯罪

台灣現在很多犯罪的人都具有高學歷，例如化學碩士，可以製造毒品販賣。毒品的危害至大，一個家庭中只要有一個人吸毒，全家都跟著完蛋，但這些有辦法卻沒良心的人，卻在別人的不幸上，謀取自己的利益。很多上市公司大老闆，利用各種五鬼搬運法，掏空公司資產數十億，甚至百億的，股票跌到一股只剩幾毛錢，大眾投資人，血本無歸。大老闆不是沒事，就是逃到國外當寓公。這些人不優秀嗎？優秀得很，但是他們失去了靈魂。他們的危害，父母、學校難道一點責任都沒有嗎？

這些失去靈魂的優秀人才，在造社會的孽。所以做家長的、辦學校的，不要一味的強調知識教育而忽略對孩子或學生的管教，失去了靈魂的人，根本稱不上是優秀。

（本文與台灣醒報同步刊登）