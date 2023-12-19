趙春山／台灣大選前夕 美國在擔憂什麼？

趙春山 美國著名兩岸問題專家學者，最近紛紛透過撰文和研討會，表達他們對台灣明年總統大選的看法，憂慮之情溢於言表。眾所周知，台灣藍綠白三組候選人都已公開強調其「親美」立場，那美國還在擔憂什麼？

美國擔憂「務實台獨工作者」賴清德的勝選，會引發中共武力犯台，使美國出兵協防台灣的問題，從「戰略模糊」被迫轉向「戰略清晰」，這就可能打破中美關係「鬥而不破」的常態，使美國必須同時面對中俄這兩個戰線的戰略競爭對手。

對於侯友宜的可能勝選，由於國共兩黨的長期交往，美國擔憂「選後新政府突然翻轉與北京靠攏」。至於柯文哲，美國認為北京對他的態度較不明確，但看來對他沒有惡意。

美國學者基於美國國家利益，表達他們對選後台灣政局的憂慮，不能被視為「杞人憂天」；但美國的憂慮，恰恰縮小了台灣「戰略自主」的選擇空間。

台獨是個「假議題」，如陳水扁所說：「做不到，就是做不到。」中共也了解賴清德即使當選，也不會越過《反分裂國家法》設下的這道紅線。北京擔心的是，賴清德會挾執政權力，積極推動「去中國化」，從歷史、文化甚至民族等各方面，與中國大陸切割。

因此對中共而言，民進黨是否凍結《台獨黨綱》，沒有實質意義；但美方釋出這項訊息，會讓賴清德有苦難言，無以面對主張「制憲建國」的台獨「基本教義派」支持群眾。

美國擔心國民黨與北京「靠攏」，是忽略了馬政府執政八年對維持兩岸和平穩定做出的貢獻。拜登政府說明不與中國「脫鈎」的同時，也強調「去風險」的重要性。國共維持對話的最大功能，就是避免兩岸因誤判而擦槍走火。

我認為美國應該擔憂的是，如何消除台灣社會存在已久的「疑美論」，因為這會動搖台美雙方的互信基礎。首先，台灣擔心成為中美長期戰略競爭下的犧牲品，甚至因「武裝台灣」而變成戰爭的「代理人」。

其次，台灣擔心美國高估中共對台用武的可能性，但卻低估中共採取軍事以外的「非和平手段」來解決它眼裡的「台灣問題」。中共領導人不斷強調兩岸「和平統一」，因此「不戰而屈人之兵」是其對台政策的優先選項。北京不會在「師出無名」的情況下對台用兵；台灣無意也無力對大陸進行軍事挑釁。中共提前公布台灣「貿易壁壘」調查報告，意味著如果明年民進黨勝選，迎面而來的就是一埸兩岸「經濟戰」，而美國對台灣則是「愛莫能助」。

台灣擔心美國明年總統大選對台灣的影響。有人戲稱「往往美國打一個噴嚏，台灣馬上就傷風感冒」；也有外媒指出，以川普「在商言商」、「單打獨鬥」的作風，如果他當選總統，是對中共有利，對台灣不利。

美國學者關心台灣選情，但對選後兩岸形勢的看法，往往是主觀意願多於客觀的評估。我認為，這和近年來中美兩國缺乏文化學術交流有關。最近美國前東亞暨太平洋事務助理國務卿羅素（Daniel Russel）在訪談時曾告訴我，受到中美交惡的影響，美國學者少有機會接觸到中共涉台事務的高層。從這個角度看，國民黨與對岸擁有對話管道，對於促進中美彼此間的正確了解，應是有利無害的。美國何必擔憂！（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）