楊志良／羅密歐與茱麗葉不再相愛

楊志良 莎士比亞的名劇「殉情記」，也就是大家熟知的「羅密歐與茱麗葉」，完成於一五九五年，一九六八年拍成電影。電影插曲「A time for us」（我倆時光），由安迪威廉斯主唱，非常優美動聽，傳唱者眾多，鋼琴家、小提琴家以此曲調演奏者，不可計數。

故事主角是兩個分屬敵對家族的少年男女，一見面就勾動天雷地火。這完全符合具有兩性物種的特性，從魚類、兩棲、爬蟲、鳥類至哺乳類，只要到性成熟的階段，荷爾蒙就驅動異性相吸。不過這對戀人是不良示範，既然如此相愛，就應共同克服外界困難，不應該殉情。

異性相吸雖是天性，但世事難料，就以日本而言，很多年輕人居然違反天性，躺平了。

日本國立社會保障與人口問題研究所，二Ｏ二一年六月進行「出生動向基本調查」，在針對單身人士詢問是否有過與異性戀愛的經歷時，十八到十九歲的男女受訪者，有過和沒有的比率幾乎都是一半一半。即使在廿歲以上的年齡段中，也有卅％左右的女性和近四十％的男性，表示「沒有戀愛經歷」。

觀察「無性經驗者」的占比變化可以發現，上世紀九Ｏ年代至本世紀初的前五年，女性的占比趨於下降（即有性經驗者增多）；但二ＯＯ五年以後，無性經驗者占比再次上升。二Ｏ二一年調查顯示，廿到廿四歲、廿五到廿九歲、卅到卅四歲這三個年齡段的女性，無性經驗者占比分別為五十二點六％、卅五％和卅九點七％。無性經驗的男性占比，也在二ＯＯ五年以後呈現上升趨勢。

無交往對象者的占比，相較二Ｏ一Ｏ年和二Ｏ一五年的調查，也呈現上升趨勢。二Ｏ二一年的調查中，六十四點二％的女性和七十二點二％的男性沒有交往對象；而且，無論男女，大概都有三分之一的受訪者表示，「不特別期望和異性交往」。

台灣的狀況如何？答案是直追日本。內政部的統計資料，廿五至廿九歲女性，八十％未婚；卅至卅四歲，四十五％未婚。女不嫁當然男未娶，本人主持的台灣調查所，二Ｏ二一年進行全國性調查，發現不婚男女都有責任，但男不娶重於女不嫁。

男女交往，如果男士同意拜訪女方家，且開始打聽女方家人，特別是父母的好惡，女士就知道好事成了。但現實常常是男士即使受邀也拒絕前往，因為沒有房，未來丈母娘問起結婚以後要住哪裡，可就尷尬了。

所以今年結婚對數比十年前少了五千四百對，而離婚率卻節節上升，結婚五年內有卅四點七五％離婚。

更有甚者，台灣男女的生殖能力都大幅下降。依據台北醫學院的調查，台灣男性精蟲連續十年每年減少一％；六十萬精蟲，不能搖頭擺尾的比率也增加。衛福部國民健康署聲稱，台灣女性超過卅三歲後生殖能力大幅下降，而女性初婚平均年齡為卅點二歲，因此建議女性結婚以後要盡快生育，不然機會就越來越少。

已經不婚了，就算結婚了也生不出來，所以台灣是不孕症數一數二的國家，每七對就有一對，連帶人工生殖生意興隆，當然技術也就一流，連壯陽藥也賣得嚇嚇叫。 為何如此？就是因為「毒」你千遍不厭倦，政府開放萊豬、核食、被退貨不合格食品、含殺蟲劑、重金屬的蔬果等等，再流回國內，毒化國人。

台灣「生不如死」看來會持續下去了，選舉期間青年人要關心什麼？男性睪丸內的精蟲，女性卵巢內的卵子，才是重點。（作者為前衛生署長）