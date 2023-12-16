周行一／理財迷思──心理帳戶的負面影響

一般人經常有一種理財迷思，就是為了不同的理財目標投資於不同的金融商品。例如為了儲蓄退休，投資於配息高的商品；為了賺資本利得，投資於價格有高成長潛力的金融商品。

想投資的時候去買一種金融商品，是很直覺的投資方式；跟心理學家發現，人的腦袋有一種叫做「心理帳戶」的現象，所表現出來的投資行為是一致的，但是人們也因此損失了該有的投資效果。

人的腦子為了不同的目的，把錢放在不同的格子（帳戶）裡面。例如研究發現，人們將投資股票的股息以及資本利得放在不同的格子裡，股息是拿來過平日生活的，資本利得是投資的利潤，兩者有不同的意義。

資本利得沒有倒還好，反正不賣就不算賠，將來運氣好的時候就會賺回來了；但是股息沒有卻萬萬不行，尤其是靠股息過退休生活的人，一旦公司配息少了，會覺得沒有股息怎麼過日子呢？而對公司大為不滿。

從純理性的觀點，沒有股息一點都不影響生活，因為公司的資產就是值這麼多錢。配了股息以後，投資人拿走了現金，公司的資產就等值的下降了，股票價格隨之等值下跌；例如本來股票值一○二元，分配了二元股息之後，股價就會等值跌下來變成一百元。投資人的投資總價值，是股票的價格加上已經拿到的股息，為一○二元；可是如果公司不配息，投資人手上的股票本來即值一○二元，所以不論是否配息，投資人擁有的投資價值是完全一樣的。就算公司不配息，投資人可以賣掉二元的股票，拿到自己要花的生活費，剩下的股票價值是一百元；和拿到現金股息二元，花掉了之後，剩下的股票的價值是一百元，是完全一樣的結果。

因此，投資人應該不會為了公司沒配息而大動肝火，可是實證研究的結果並非如此，投資人把股息放在一個特殊的帳戶裡面，這個帳戶是拿來過日子用的，所以要非常的穩當安全，如果錢少了就會影響到自己的生活；可是資本利得是在另外一個帳戶裡面，暫時沒有賺錢，不會影響生活；所以，沒有拿到股息會非常的難過。

這種「心理帳戶」現象，造成投資人損失了投資學提倡的投資效率。錢就是錢，一家公司只要經營狀況良好，如果沒有配息，是為了省下錢做研發或者資本支出之用，對投資人的投資價值而言反而是好的；可是如果投資人覺得因為沒有配期望的股息金額，就不去投資這個公司，卻反而投資了另外一個公司；而這個公司是為了符合投資人的配息期望，打腫臉充胖子，在不應當配息的時候勉強配息，反而不利於公司的未來價值。

我所提倡的「全均衡理財」，強調投資人應該做理財規畫，把資本利得以及配息一起當成是投資報酬的一部分，以達到這個報酬率為投資的目標，可以幫助投資人拿到例如退休生活所需要的錢，同時避免「心理帳戶」迷思，做有效率的投資決策。（作者為行珩全人均衡系統創辦人）