王建煊／王老先生講故事之416：嫁雞要隨雞

有本心理學雜誌對一群結婚超過二十五年的夫妻作調査，發現他們能維持婚姻長久最大的原因是「彼此一輩子的委身」。嫁雞隨雞，嫁狗隨狗是夫妻委身最好的說明。意思是嫁給你，就認定你一輩子，跟定你了；生是你家人，死是你家鬼。可惜早年的這種委身觀念，多數是用在女性身上；作丈夫的卻常三妻四妾，妻亡多再娶。

女性則少有上述現象，即使先生死了，仍然守寡一輩子；所謂貞潔牌坊，是其產物。美滿婚姻若只靠一方的委身是絕對不夠的；必須相互委身，我永遠屬妳，妳也永遠屬我；我永不棄妳，妳也永不絕我。

婚姻是彼此委身

早期的婚姻，如我們祖父母時期的夫妻，委身觀念很強。還有當時女性就學不普及，就業能力較低，因此每當婚姻發生困難時，除了努力忍耐外，只得想出各種解決之道，終至風平浪靜。可是現在年輕人委身觀念已經不如以前，因為女性學歷高、就業機會多，自立能力強；婚姻一遇困難，想到立刻解決辦法就是離婚，「長痛不如短痛，誰在乎誰呀！」是常見的離婚心態。

人生最難處理的事就是人際關係。人際關係不好，會痛苦、孤獨一輩子。與人相處不佳，可以減少來往，但夫妻不行，天天生活在一起，發生磨擦是很自然的事。一發生磨擦，不能只想到用離婚來解決；這就像人生病，可用的藥有很多，不是只有一種。例如台灣失眠的人很多，治療失眠的藥也有很多種，我的幾個失眠朋友用的藥就都不一樣。而且有時改變生活習慣，不用吃藥也可治好失眠。

可是當委身意念不強時，夫妻一有磨擦，直接就想到離婚。根據調査，美國第一次結婚而離婚的比率是50%，再婚的離婚率是 60%，第三次的離婚率高達7 0%，因為這 些人已經習慣以離婚作為解決婚姻不睦的方法。

合得快，離得也快

有位室內設計師年輕漂亮，我半開玩笑的說：「要不要給妳介紹男朋友呀！」她笑嘻嘻的說：「我已經是二個孩子的媽了。不過你還是可以為我介紹對象，因為我已經離婚了。」她講話語調毫無悲哀的戚覺，似乎也不覺得這是有失面子的事。現在年輕人，合得快，離得也快。他們的理論是兩人結婚就是尋求快樂，既然不快樂，就各奔前程。

用離婚解決問題，是一劑非常重的藥，因為影響的並非只有夫妻兩人。台灣少年輔育院以往的統計，少年犯中有60％來自婚姻破碎的家庭，其中又以離婚造成的單親家庭為大宗。少年犯很快就是成年犯，可能以後還會變成黑道大哥。社會治安敗壞與婚姻之良窳亦有密切關係，動輒離婚實在造成社會隱憂。

不能一生委身

品格教育推展聯盟2009年底的一項調査顯示，有近10％的受訪者承認有婚外情。依據台灣家庭戶數720萬戶推算，應該約有7 2萬個家庭存在婚外情危機。另有10％受訪者認為，多結一次婚，也許會更幸福。為什麼會這樣？原因當然很多，但最重要的原因是缺乏一輩子委身的價值親。

《聖經》中清楚指出，夫妻二人結為一體，永不分離。《聖經》中除非犯有姦淫、婚姻暴力等可以離婚外，原則上不能離婚。馬可福音第十章6至9節：「但從起初創造的時候，神造人是造男造女。因此，人要離開父母與妻子連合，二人成為一體。既然如此，夫妻不再是兩個人，乃是 一體的了。 所以神配合的，人不可分開。」

瑪拉基書第二章16節：「耶和華以色列的神說：休妻的事和以強暴待妻的人，都是我所恨惡的！所以當謹守你們的心，不可行詭詐，這是萬軍之神耶和華說的。」上述這節經文主要是對丈夫說的。現今社會裡•婚姻發生困難，夫妻雙方皆有責任。但是身為先生的人，應該較妻子強壯，因此更要多注意《聖經》的教導•做一個誠實委身愛妻子的丈夫。

（本文與台灣醒報同步刊登）