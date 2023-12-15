王建煊／王老先生講故事之415：母親才是生日的主角

我們每個人大概都有過生日的經驗，小孩及年輕人習慣叫「過生日」，年長者則叫「做壽」。小孩子過生日，切蛋糕、收禮物，老年人則要擺桌大宴賓客。但是大家有沒有想過，我們過生日，究竟有什麼好大肆慶祝的呢？

母親受難日

我們常説，生日是母親的「受難日」，—輩子為我們辛苦的開始。我出生在安徽合肥，抗戰時，舉家逃到一個窮困的山城，現稱金寨縣的地方。聽家母説，當時生產哪有什麼助產士，連俗稱的接生婆都沒有，都是臨時請年長的鄰居來幫忙。等孩子生下來，大家才去找剪刀來剪臍帶，剪刀有沒有消毒，根本沒人管。

很多鄉下孩子生下來，不到—個星期，就因為病毒感染死了，被稱為「七天風」。家母經常説，我們家生的三個孩子居然都平安無事，真是感謝神的恩典。

所以，當我們過生日的時候，應該要向母親感恩，母親才是生日的主角，不是我們自己！

現在孩子們慶祝生日的風氣很盛行，不但要蛋糕、要禮物，還要挑名牌的，另外請同學及朋友一起來慶生，開生日 party。慶生時，受邀的小朋友必須帶禮物來送壽星，壽星的父母也要準備禮物回送小朋友。結果所費不貲。這還不打緊，小朋友們還會互相比較禮物的貴重與否，使得禮物的價碼愈來愈高。這是什麼教育？無形中養成孩子奢華的心態，簡直糟透了。

大肆召開生日趴

美國也曾經這樣，家長都很怕孩子要開生日party，不但要準備餐點、禮物、有些家庭還會去有游泳池的飯店開party， 飯店的氣派程度又會被拿來做比較。孩子小，家長要開車接送，家裡如果有幾個孩子，就要辦好幾次生日party。這種壞風氣，在美國媒體上，曾經熱烈討論過，大家認為此風不可長，且期期以為不可。

道種時髦事，流行的很快，不但台灣有，大陸偏遠城市居然也有。有次我去內蒙古呼和浩特市，洽辦慈善的事，親眼看到一個約十歲大的小女孩，在我住的旅館開生日party，旅館門口還有告示牌指引賓客。

有次一間教會舉辦母親節活動，邀我參加，其中有—段節目是放映母親生產的過程，以及母親餵奶的影片，主要目的在讓孩子瞭解，母親的辛勞與無私付出，從而能孝順父母。我覺得這間教會倒是蠻用心，滿有創意的。

生日向母親感恩

教育孩子最重要的是品德教育，好的品德必須講愛，而愛的教育要從孝道開始。如果一個人連生養他的父母都不孝順，然後説他多麼愛國家、愛入民，絕對是騙人的。孝順父母要先改變孩子過生日的觀念。

生日的主角是母親，因此過生日時，不只是吃吃喝喝，而是要向母親表示感恩，孩子過生日的形式要改，大人過生日的陋習更要改，否則無以為孩子做榜樣，母親才是生日的主角的觀念，就很難灌輸給孩子。例如，父母自己過生日時，也不要慶祝，而要帶著子女，一起向自己父母行感恩之禮。讓孩了清楚的知道，母親才是生日的主角，是對孩子品德教育重要的起步，父母千萬不要掉以輕心。

（本文與台灣醒報同步刊登）